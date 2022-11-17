Президент України зустрівся з виконавчим віце-президентом Єврокомісії

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із виконавчим віце-президентом Європейської комісії Валдісом Домбровскісом, який прибув з візитом до Києва.

Глава держави подякував представнику Єврокомісії за важливі кроки щодо фінансової підтримки України з боку ЄС протягом тривалого періоду і особливо під час повномасштабного вторгнення Росії з 24 лютого цього року.

«Надзвичайно важливою є спроможність України і надалі витримувати агресію Росії, спроможність нашого бюджету витримати фінансові виклики, енергетичну кризу, що спричинена війною», – наголосив Володимир Зеленський.

Він поінформував віце-президента Єврокомісії про наслідки ракетних ударів РФ по українській енергетичній інфраструктурі та цивільних об’єктах, а також про заходи, яких вживає наша держава для швидкого відновлення всіх систем життєзабезпечення громадян.

Співрозмовники зосередилися на питаннях невідкладної фінансової підтримки України до кінця поточного року та узгодженні планів на 2023 рік. Особливу увагу було приділено макрофінансовій допомозі Європейського Союзу, додатковим інструментам для залучення ресурсів та координаційній ролі Брюсселя у фінансовій підтримці України, зокрема з боку МВФ.

Володимир Зеленський подякував за представлення Єврокомісією нової масштабної програми фінансової допомоги на 2023 рік в обсязі 18 млрд євро і висловив очікування, що перший транш Україна зможе отримати вже в січні.

Зі свого боку Валдіс Домбровскіс зазначив, що ЄС продовжить надавати підтримку Україні, тиснути на агресора – Російську Федерацію – й робити все, щоб допомогти нашій країні перемогти в цій війні.

Під час зустрічі сторони також обговорили План швидкого відновлення (Fast Recovery Plan) житла й об’єктів соціальної інфраструктури та залучення Єврокомісії до запуску Фонду відбудови України, зокрема шляхом відпрацювання механізму використання російських активів, заморожених на території ЄС.

Окрему увагу Володимир Зеленський і Валдіс Домбровскіс приділили ефективності санкційної політики Євросоюзу, зокрема в енергетичній, видобувній та банківській сферах, а також блокуванні російських пропагандистських ЗМІ.

Президент України наголосив на важливості визнання Євросоюзом Росії державою-терористом.

Окремо Володимир Зеленський зупинився на досягнутих результатах на шляху імплементації рекомендацій ЄС та інтеграції нашої економіки у внутрішній ринок Євросоюзу. Він подякував за рішення про лібералізацію торгівлі між Україною та ЄС до червня 2023 року й висловив сподівання на перетворення тимчасової лібералізації торгівлі на повну й постійну.

Крім того, було відзначено важливість продовження лібералізації автотранспортних перевезень, реалізації пілотного проекту з інтеграції до внутрішнього ринку ЄС у сфері роумінгу та укладення угоди щодо «промислового безвізу».

Глава держави також поінформував про запуск в Одесі гуманітарної програми «Зерно з України» і висловив сподівання на участь керівництва Європейської комісії в цьому заході.