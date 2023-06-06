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Президент України зустрівся зі спеціальним представником Папи Римського Франциска

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Президент України зустрівся зі спеціальним представником Папи Римського Франциска

Президент Володимир Зеленський зустрівся зі спеціальним представником Папи Римського Франциска кардиналом Маттео Дзуппі, який перебуває з візитом в Україні.

Глава держави і спеціальний представник Папи Франциска обговорили ситуацію в нашій країні та гуманітарну взаємодію України й Святого Престолу в межах реалізації української формули миру.

Володимир Зеленський наголосив, що Росія й далі скоює жахливі воєнні злочини проти України, останнім з яких став підрив дамби Каховської ГЕС.

«Цей злочин несе величезні загрози й матиме страшні наслідки для життя людей та екології», – зазначив Президент.

Глава держави акцентував, що припинення вогню й замороження конфлікту не приведе до встановлення миру.

«Ворог скористається паузою для нарощування спроможностей і подальшого наступу, для нової хвилі злочинів і терору. Росія має вивести всі свої війська з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів», – наголосив Володимир Зеленський.

Президент України акцентував, що лише об’єднання зусиль, дипломатична ізоляція й тиск на Росію здатні вплинути на агресора й принести справедливий мир на українську землю.

Володимир Зеленський і кардинал Маттео Дзуппі детально обговорили імплементацію української формули миру й необхідність залучення до участі в Глобальному саміті миру якнайширшого кола країн, зокрема Глобального Півдня.

Глава держави закликав Святий Престол зробити свій внесок в імплементацію українського мирного плану: «Ми вітаємо готовність інших держав і партнерів у пошуку шляхів до миру, але, оскільки війна триває на території України, алгоритм досягнення миру може бути лише українським».

Президент зазначив, що Святий Престол міг би зробити дієвий внесок у питаннях звільнення українських полонених, повернення депортованих дітей і відновлення справедливості.

Зі свого боку кардинал висловив солідарність Папи Франциска з українським народом і запевнив у готовності Святого Престолу долучитися до пошуку шляхів реалізації зазначених гуманітарних ініціатив.

Маттео Дзуппі передав Володимиру Зеленському лист від Папи Римського Франциска.

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