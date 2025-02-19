Президент України зустрівся зі спеціальним представником Президента США Кітом Келлогом

Президент Володимир Зеленський провів зустріч зі спеціальним представником Президента США з питань України та Росії Кітом Келлогом.

Глава держави подякував Сполученим Штатам Америки за всю надану допомогу та двопалатну й двопартійну підтримку. Президент зазначив, що для України й усього світу важливо, щоб американська сила відчувалася.

Володимир Зеленський і Кіт Келлог обговорили ситуацію на полі бою, повернення всіх українських полонених, а також дієві гарантії безпеки.

Глава держави наголосив, що Україна з першої секунди цієї війни прагне миру. Треба зробити все, щоб мир був надійним і тривалим, адже це абсолютно досяжно.

Володимир Зеленський зазначив, що наша держава готова до сильної та справді ефективної угоди з Президентом Сполучених Штатів Америки щодо інвестицій та безпеки. За його словами, Україна запропонувала, як найбільш швидко й конструктивно досягти результату. Українська команда готова до роботи 24/7.

Президент також додав, що успіх об’єднує, і всім у світі потрібен успіх у відносинах зі США. Глава держави подякував генералу Келлогу за спільну роботу для досягнення важливих результатів.