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Звернення Президента України Володимира Зеленського щодо посилення люстрації
Звернення Президента України Володимира Зеленського щодо посилення люстрації

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Президент України зустрівся зі Спеціальним представником США та Постійним представником США при ЄС

26 липня 2019 року - 14:09

Президент України зустрівся зі Спеціальним представником США та Постійним представником США при ЄС

Президент України Володимир Зеленський зустрівся зі Спеціальним представником США з питань України Куртом Волкером та Постійним представником США при Європейському Союзі Гордоном Сондландом.

Глава держави подякував американській стороні за послідовну підтримку України та зусилля США, спрямовані на досягнення мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.

Володимир Зеленський обговорив із представниками адміністрації США поточну ситуацію в зоні проведення Операції об’єднаних сил, зокрема процес розведення сил і засобів навколо Станиці Луганської.

Під час зустрічі було відзначено необхідність здійснення окупаційною владою раніше узгоджених сторонами взаємних кроків, які дозволять успішно завершити процес розведення сил і покращити гуманітарну ситуацію на лінії розмежування.

Сторони висловили сподівання, що запроваджений 21 липня режим припинення вогню буде всеохоплюючим та сталим, і будь-які збройні провокації з боку окупованих територій будуть остаточно припинені.

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