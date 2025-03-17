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19 березня 2025 року - 17:09

Президент України зустрівся зі Спікером і лідерами політичних груп парламенту Фінляндії

У Гельсінкі Президент України Володимир Зеленський зустрівся зі Спікером парламенту Фінляндії Юссі Халла-Ахо, лідерами політичних груп та головами парламентських комітетів.

Глава держави подякував парламенту Фінляндії за непохитну підтримку України та українського народу в боротьбі з російською агресією.

«Дякуємо за підтримку України із самого початку повномасштабної війни, ми розраховуємо на вас. Ми маємо дуже міцні відносини», – сказав Президент.

Володимир Зеленський поінформував про кроки для досягнення справедливого та сталого миру. Україна спільно з європейськими партнерами працює над планом досягнення миру та надійними гарантіями безпеки для нашої держави.

Крім того, на зустрічі обговорили підтримку України на шляху до членства в ЄС і НАТО.

Глава держави також відвідав залу засідань і оглянув наслідки бомбової атаки радянських військ на будівлю парламенту Фінляндії під час Зимової війни у 1939 році.

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