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Звернення Президента з нагоди Дня соборності України
Звернення Президента з нагоди Дня соборності України

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Участь Президента України у церемонії вшанування пам’яті Героїв Крут
Участь Президента України у церемонії вшанування пам’яті Героїв Крут

29 січня 2020 року - 10:26

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Президент ушанував пам’ять Героїв Крут

29 січня 2020 року - 10:05

Президент ушанував пам’ять Героїв Крут

Президент України Володимир Зеленський взяв участь у церемонії вшанування пам’яті Героїв Крут.

Глава держави поклав квіти до пам’ятного хреста на Аскольдовій могилі у Києві.

Пам’ять полеглих героїв ушанували хвилиною мовчання. Пролунав Державний Гімн України. Воїни почесної варти відсалютували з особистої зброї.

Президент також поклав квіти до могил учасників антитерористичної операції, які загинули на сході України.

Глава держави відвідав церкву Святого Миколая на Аскольдовій могилі.

На своїй сторінці у Facebook Володимир Зеленський зазначив, що бій під Крутами – це ще одна героїчна сторінка в історії боротьби українців за власну державність.

«Це, перш за все, про неймовірну відвагу та хоробрість зовсім юних, не до кінця підготовлених курсантів, студентів і гімназистів, які стали на захист Української держави та змогли зупинити супротивника, який значно переважав їх за чисельністю та зброєю», – написав Президент.

«Ми віддаємо шану стійкості та мужності молодих хлопців, які так само, як сьогоднішні захисники України на сході, слугують гідним прикладом нашим майбутнім поколінням», – додав Глава держави.

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Участь Президента України у церемонії вшанування пам’яті Героїв Крут

29 січня 2020 року - 10:26
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