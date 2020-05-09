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Президент ушанував пам’ять жертв політичних репресій
Президент ушанував пам’ять жертв політичних репресій

17 травня 2020 року - 11:34

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Президент ушанував пам’ять жертв політичних репресій

17 травня 2020 року - 11:28

Президент ушанував пам’ять жертв політичних репресій

Президент України Володимир Зеленський відвідав Національний історико-меморіальний заповідник «Биківнянські могили» та взяв участь у заходах до Дня пам’яті жертв політичних репресій.

Глава держави поклав квіти до братської могили, а також встановив лампаду й ушанував пам'ять жертв тоталітаризму біля центрального монумента меморіалу «Биківнянські могили».

Крім того, Володимир Зеленський поклав квіти до пам’ятного знака польських поховань.

«Шокують колосальні масштаби злочинів та їхня антигуманна природа. Абсолютно чужа як законам нормального людського буття, так і суспільному устрою цивілізованого світу. Тоталітарна машина без вагань знищувала на своєму шляху людські життя та долі», – заявив Президент України.

Володимир Зеленський наголосив, що сучасні та наступні покоління повинні зробити все задля неповторення подібних злочинів.

«У незалежній демократичній Україні життя та здоров’я громадян завжди буде моїм безумовним пріоритетом», – зазначив Глава держави.

У пам’ятних заходах також взяв участь керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.

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Президент ушанував пам’ять жертв політичних репресій

17 травня 2020 року - 11:34
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