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Президент утворив робочу групу з напрацювання пропозицій щодо мінімізації загроз від будівництва газогонів в обхід України

16 вересня 2021 року - 21:29

У зв'язку з будівництвом магістральних газопроводів в обхід України та безпековими викликами у сфері енергетики, зокрема реалізацією проекту «Північний потік – 2», який містить прямі загрози національній безпеці та безпеці всього регіону, Президент Володимир Зеленський 16 вересня підписав розпорядження № 545/2021-рп, яким утворив робочу групу з напрацювання пропозицій щодо нейтралізації відповідних ризиків.

Як зазначається в документі, робоча група має підготувати пропозиції щодо заходів із запобігання та мінімізації негативних наслідків для держави від спорудження газогонів і напрацювати пропозиції щодо зменшення окремих загроз у безпековій та енергетичній сферах.

Цим розпорядженням Глава держави також затвердив персональний склад робочої групи, яку очолив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. До її складу, зокрема, увійшли голова Служби безпеки України Іван Баканов, голова правління акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» Юрій Вітренко, міністр енергетики Герман Галущенко, секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.

Згідно з документом, керівник робочої групи у разі потреби може вносити зміни до її складу та залучати до роботи представників органів виконавчої влади, наукових установ, громадських об'єднань, а також незалежних експертів.

одПов’язані документи

РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №545/2021-рп

Про робочу групу з напрацювання пропозицій щодо окремих загроз у безпековій та енергетичній сферах України
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