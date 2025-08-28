Президент:

Росія зараз завдає ударів по всіх у світі, хто прагне миру – звернення Президента

28 серпня 2025 року - 20:18

Президент ушанував пам'ять загиблих унаслідок російського удару по Києву в ніч на 28 серпня

29 серпня 2025 року - 21:02

Володимир Зеленський та Антоніу Кошта скоординували кроки для посилення тиску на Росію та підтримки України

29 серпня 2025 року - 19:25

Президент узяв участь у першій церемонії поховання воїнів на Національному військовому меморіальному кладовищі

29 серпня 2025 року - 19:07

Президент зустрівся з лідером фракції альянсу зелених і лейбористів у Палаті представників Нідерландів

29 серпня 2025 року - 18:40

Президент ушанував пам'ять загиблих унаслідок російського удару по Києву в ніч на 28 серпня

29 серпня 2025 року - 20:55

29 серпня 2025 року - 19:07

Президент узяв участь у першій церемонії поховання воїнів на Національному військовому меморіальному кладовищі

Президент України Володимир Зеленський узяв участь у першій церемонії поховання українських воїнів на Національному військовому меморіальному кладовищі, що розташоване на Київщині.

Глава держави заслухав доповідь речника Міністерства у справах ветеранів Геннадія Попенка. На кладовищі вже облаштували сектори почесних поховань, звели два колумбарії, проклали інженерні мережі та під’їзну дорогу. Для відвідувачів передбачили автомобільну стоянку та шатл, який курсуватиме регулярно. Саме ним сьогодні приїхав Президент.

Окреме місце на території відведене для поховання воїнів, чиї імена поки що не відомі. Також тут створюють Алею лип – символічну дорогу пам’яті.

Особливість меморіалу – уніфіковані поховання. Спочатку тут встановлюватимуть тимчасовий хрест за мотивами козацьких пам’ятників XV–XVI століть, а через рік – постійний надгробок у вигляді хреста або таблички. Остаточний варіант обиратимуть рідні загиблого.

Сьогодні поховали п’ятьох захисників, чиї імена наразі не встановлені. На кладовищі продовжать поховання невідомих героїв.

У церемонії також узяли участь Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський, віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, міністр оборони Денис Шмигаль, міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса.

Памʼять загиблих воїнів ушанували хвилиною мовчання.

29 серпня 2025 року - 19:06
Президент узяв участь у першій церемонії поховання українських воїнів на Національному військовому меморіальному кладовищі, що розташоване на Київщині, 29 серпня 2025 року.
