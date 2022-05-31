Президент узяв участь у засіданні Ради з питань життя та безпеки дітей під час війни та поспілкувався з дітьми в Україні та за кордоном

У Міжнародний день захисту дітей за участю Президента України Володимира Зеленського відбулося засідання Ради з питань, пов’язаних із життям та безпекою дітей у воєнний та післявоєнний час, яку очолює керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак.

Під час заходу Президент поспілкувався у форматі відеоконференції з українськими дітьми, які тимчасово перебувають на території Республіки Польща, та з учнями Дрогобицького ліцею, серед яких були мешканці різних регіонів України.

Володимир Зеленський привітав їх із Днем захисту дітей і наголосив, що для нього особисто великим святом буде день повернення всіх дітей на батьківщину.

«Ми зробимо все, щоб усіх вас повернути. Повернути всіх вас дітьми, а не дорослими, тобто найближчим часом. Для нас дуже важливо, щоб ви будували нашу країну й наше майбутнє, бо ви і є наше прекрасне майбутнє, заради якого ми всі сьогодні воюємо. Тому зробимо все, щоб повернути вас максимально швидко, але хочу, щоб ми повернули вас у безпечну Україну», – наголосив він.

Глава держави також зазначив, що вдячний Польщі та її народу за забезпечення гарних умов для українських дітей, котрі нині перебувають у цій країні.

Під час спілкування з учнями Дрогобицького ліцею Володимир Зеленський зауважив, що радий нагоді поспілкуватися з розумними дітьми, котрі ставлять серйозні запитання. Зокрема, у Президента цікавилися гарантуванням безпеки України після закінчення війни, участю молоді у відбудові нашої країни, перспективами відновлення повноцінного навчального процесу.

Основною темою засідання Ради було напрацювання чіткого механізму фіксації злочинів примусового вивезення українських дітей на територію Росію та на тимчасово окуповані території України, ідентифікації вивезених дітей для того, щоб їх повернути.

Володимиру Зеленському доповіли, що станом на сьогодні 234 тисячі юних українців перетнули кордон з Росією, з них верифіковано особи 4795 дітей.

Радник – уповноважена Президента з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук зазначила, що підписання Президентом Росії указу про спрощений режим отримання російського громадянства дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, фактично є спробою легалізувати незаконне переміщення на територію РФ українських дітей.

Було наголошено на необхідності максимального використання міжнародних каналів для моніторингу стану дітей, які були депортовані до Росії, і документування тих злочинів, які скоюються щодо них. Потрібно також залучати до процесу повернення додому українських дітей міжнародні організації.

Щоб пошук дітей був ефективнішим, на думку Дар’ї Герасимчук, необхідно об’єднати дані з реєстрів, які існують в Україні, та створити єдиний реєстр дітей, зниклих безвісти за особливих обставин, включно з примусово депортованими, переміщеними та зниклими дітьми під час військового вторгнення Росії на територію України.

«У нас понад 150 реєстрів. Згідно з нашим аналізом, десять основних реєстрів нам дають чітку картину, які діти де перебувають. Тому ми ставимо перед собою завдання створити спільний реєстр, який за персональним ідентифікатором відшукає всіх дітей. І ми зможемо сформувати поіменний перелік дітей, місцеперебування яких ми не знаємо», – пояснила вона.

На основі цих даних також можна буде отримати докази геноциду українського народу, однією з ознак якого є насильницьке переміщення дітей з однієї національної групи в іншу.

Дар’я Герасимчук додала, що такий реєстр може бути створений на базі правоохоронного органу України.

Андрій Єрмак повідомив, що найближчим часом в Офісі Президента відбудеться зустріч з представниками країн G20, на якій серед іншого розглядатиметься й проблема переміщення української малечі.

Також у межах Ради триває робота над підготовкою концепції інформаційно-комунікаційного порталу «Діти війни», на якому в щоденному режимі публікуватиметься інформація про те, скільки дітей загинуло та постраждало внаслідок бойових дій на території України. Крім того, там розміщуватимуть інформацію про розшук дітей від Національної поліції України, дані дітей, які були депортовані на територію РФ. На цьому порталі можна буде подати заяву на розшук дитини, яка загубилася або яку депортували, а також про інші злочини щодо дітей.

Щодо повернення дітей, які були тимчасово переміщені до європейських країн, то облік таких дітей почали вести лише 9 березня. Заступник міністра внутрішніх справ України Катерина Павліченко повідомила, що, за інформацією Державної прикордонної служби, за період війни понад 900 тис. дітей виїхали до країн Європейського Союзу та до Молдови і понад 490 тис. в’їхали на територію України, але це не обов’язково ті, хто виїхав у період війни.

Тому МВС України в координації з прикордонними службами інших держав працює над отриманням переліку українських дітей, які виїхали з території України після початку війни та які вже повернулися додому, щоб було зрозуміло, скільки ще малечі залишається за кордоном.

За результатами засідання Ради з питань, пов’язаних з життям та безпекою дітей у воєнний та післявоєнний час, за участю Президента України була ухвалена резолюція з відповідними дорученнями органам виконавчої влади.