Президент в інтерв’ю латиноамериканським ЗМІ: Ми зацікавлені, щоб Аргентина відігравала одну з ключових ролей у реалізації Формули миру

Аргентина може сприяти об’єднанню Латинської Америки навколо України та відіграти одну з провідних ролей в імплементації Української формули миру. Про це заявив Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю представникам латиноамериканських ЗМІ в Буенос-Айресі.

«Ми зацікавлені, щоб Аргентина відігравала одну з ключових ролей у Формулі миру як дуже бажаний представник Латинської Америки. Нам потрібна підтримка всіх континентів. Тут ми бачимо велику державу з цим бажанням і можливостями», – сказав він.

«Друге. Я дуже зацікавлений в об’єднанні Латинської Америки навколо України. Для нас це об’єднання навколо правди. Я зацікавлений у саміті Україна – Латинська Америка. І тут я хотів би, щоб Хав’єр Мілей також нам допоміг в активізації та організації такої платформи», – додав Володимир Зеленський.

Глава держави зазначив, що для конкретних домовленостей потрібен час, щоб команди обох країн мали змогу опрацювати всі питання. Однак він зауважив, що під час спілкування з нагоди інавгурації з Президентом Аргентини Хав’єром Мілеєм отримав позитивний сигнал щодо тем, у яких зацікавлена Україна.

«Ми потужні на сьогодні в напрямі військовому, безпеки, диджиталізації. І я сказав, що ми в цьому напрямі готові співпрацювати, ділитися досвідом, брати ваш. Ми абсолютно відкриті в цьому, тому що питання безпеки на сьогодні – номер один», – констатував Володимир Зеленський.

Також, на його думку, Україна й Аргентина можуть співпрацювати в інших напрямах, зокрема в енергетичному, щоб у рази наростити товарообіг між двома державами.

Президент зауважив, що прямо чи опосередковано Росія завжди дотична до тих конфліктів, які сьогодні спалахують у різних куточках світу, тому питання безпеки таке важливе, зокрема й для країн Латинської Америки.

«Тут ми повинні бути на одному боці. Ми всі хочемо, щоб панував мир і щоб була безпека», – сказав Володимир Зеленський.

Відповідаючи на запитання, чому серед країн Латинської Америки він обрав першою для візиту саме Аргентину, Глава держави зазначив, що цьому сприяло запрошення на інавгурацію Президента Хав’єра Мілея та його позиція щодо агресії Росії проти України.

«Його позиція дуже чітка щодо засудження російської агресії, щодо підтримки України. Не двозначна, без якогось зайвого змісту. Просто дуже конкретна позиція. Тому, безумовно, я хотів віддячити від нас і проговорити Формулу миру й інші пункти, де ми можемо співпрацювати», – розповів Володимир Зеленський.

Він зауважив, що Аргентина – одна з найбільших країн у регіоні, яка має вплив на Латинську Америку загалом: на неї дивляться як на лідера.

«Я бачу, як сьогодні народ Аргентини підтримує народ України. І ми дуже розраховуємо, що до нас надалі приєднається більше країн Латинської Америки. Для нас ви важливі», – сказав Президент України.