Президент: Вакцинація – єдина альтернатива локдауну

Система охорони здоров’я України готова до збільшення кількості випадків захворювання на COVID-19, проте єдиною альтернативою запровадженню локдауну є вакцинація, заявив Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю телеканалу ICTV у межах програми «Свобода слова».

«На цьому роздоріжжі є два шляхи: вакцинація (або. – Ред.) локдаун. Ми кожного дня перебуваємо перед цим викликом і перед цим вибором. Я максимально проти локдауну – через економіку. Тому що немає локдауну, ми бачимо цифри – ми зростаємо. У нас зростає ВВП, зростає бюджет, наповнення бюджету в цьому році більше, ніж було заплановано», – сказав Глава держави.

Президент зазначив, що завдяки зростанню економіки в Україні наступного року можна буде збільшити мінімальну зарплату лікаря до 20 тис. грн, а середнього медичного персоналу – до 13,5 тис. грн.

Володимир Зеленський наголосив, що система охорони здоров’я готова до зростання захворюваності на COVID-19. Водночас, попри забезпеченість лікарень киснем, медичні заклади не зможуть витримати великої кількості хворих, тому єдиним способом уникнення такої ситуації є вакцинація.

«Коли у тебе зростає кількість людей, жодна система не витримає. У нас сьогодні одна з найбільших у Європі систем щодо кількості тисяч ліжок, щодо готовності по кисню. Але 300 чи 500 тисяч (хворих. – Ред.) ніхто не витримає», – сказав Президент.

Тому, за словами Глави держави, громадяни повинні масово вакцинуватися, щоб уникнути посилення карантину в країні. Зі свого боку представники влади мають власним прикладом доводити необхідність щеплень.

«Президент повинен постійно говорити про вакцинацію й сам вакцинуватися. Кожен державний діяч повинен це робити – Прем’єр-міністр, кожен міністр… До речі, новий спікер теж вакцинований. Всі урядовці повинні своїм прикладом показувати державі, що треба вакцинуватися, вся Верховна Рада», – зауважив Володимир Зеленський.

Президент додав, що засоби масової інформації також мають приділяти особливу увагу темі популяризації вакцинації.