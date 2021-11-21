Президент: Великий бізнес не повинен «купувати» депутатів, спотворювати інформацію у своїх ЗМІ та змушувати працівників голосувати на виборах за певного кандидата

Президент Володимир Зеленський заявляє, що не має на меті боротися з великим бізнесом в Україні, але олігархи не повинні шантажувати суспільство та український народ. Про це він заявив під час прес-марафону «30 запитань Президенту України».

«У нас вільна країна, і не треба впливати на думку людей завдяки тому, що в тебе щось є. Наприклад, у тебе є контроль над великою кількістю людей завдяки великій кількості підприємств, але ти не можеш їм казати голосувати за ту чи іншу людину й давати їм за це зарплату чи затримувати», – зазначив Глава держави.

Президент наголосив, що великий бізнес не має права «купувати» народних депутатів. Також, на його переконання, неприпустимим є фінансування олігархами певних акцій протесту чи поширення суб'єктивної чи спотвореної інформації у підконтрольних ЗМІ.

«Ти не маєш права шантажувати суспільство, шантажувати народ України», – заявив Володимир Зеленський, говорячи про вплив олігархів на політичні процеси в країні.

При цьому він зауважив, що в Україні є багато великих бізнесменів, які не прагнуть впливати на політику. На його думку, представники бізнесу мають говорити з державою про ті чи інші стимули для розвитку своїх підприємств і галузей у цілому.

«Давайте робочі місця – держава дуже зацікавлена. Тому що дуже важко знайти міжнародні інвестиції в країну, а внутрішні інвестиції є, гроші є, треба реінвестувати», – сказав Президент.