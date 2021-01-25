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Президент: Від агрохабів до блокчейнів – таку Україну презентує наш павільйон на світовій виставці «Експо» в Дубаї

15 лютого 2021 року - 12:12

Президент: Від агрохабів до блокчейнів – таку Україну презентує наш павільйон на світовій виставці «Експо» в Дубаї

Президент України Володимир Зеленський разом з першою леді Оленою Зеленською в межах офіційного візиту до Об'єднаних Арабських Еміратів відвідав Всесвітню виставку «Експо-2020» у місті Дубаї, відкриття якої у зв'язку з пандемією COVID-19 перенесено на жовтень 2021 року.

Глава держави ознайомився з презентацією національного павільйону та експозиції України на виставці.

На захід прибули міністр економіки ОАЕ та інші посадовці цієї країни, які говорили про важливість співпраці у сфері торгівлі, зокрема аграрною продукцією.

«Для України дуже важливо бути високо представленою на виставці такого рівня. Ми – серед найбільших експортерів аграрної продукції у світі та робимо значний внесок у продовольчу безпеку багатьох країн», – наголосив Володимир Зеленський.

В українському павільйоні розповіли, що він запрацює в тестовому режимі на початку серпня 2021 року.

Ця будівля загальною площею 2600 кв. м (4 поверхи та 15 м заввишки) буде оформлена з використанням української стилістики та орнаменту, а архітектурний образ павільйону втілює ідею колоса пшениці.

«Ідея в тому, що посаджене в землю пшеничне зерно – це початок нового життя, а колос, наповнений цими зернами, – це нові ідеї, думки, люди, які поєднуються в колосі. Це алегорія нового мислення. Ми хочемо об'єднати людей навколо глобальних проблем та того, як жити, чути та почуватися смарт уже сьогодні. Адже тема нашого павільйону має назву «Смарт Україна: єднаючи світ», – розповіла Главі держави секретар Координаційного комітету з підготовки та забезпечення участі України в «Експо-2020» Аліна Шишкіна.

Вона наголосила, що основна мета – це ребрендинг України як надійної країни-партнера, з якою хочеться працювати, торгувати та яку хочеться побачити на власні очі.

На вході до павільйону буде розташоване пшеничне поле у вигляді карти України. Колоски трансформуватимуться з натуральної пшениці в нанопшеницю зі світлодіодного волокна.

«Фактично це алегорія до трансформації України. Від агрохабів до блокчейнів – таку Україну презентує наш павільйон на світовій виставці «Експо» в Дубаї», – зазначив Президент.

Також у павільйоні будуть зони, присвячені культурі та сучасному українському мистецтву, щоб показати креативність та інноваційність українців.

Глава держави також ознайомився з експозицією павільйону Sustainability, присвяченого питанням ефективного та раціонального вирішення глобальних проблем сталого розвитку планети. Павільйон порушує проблематику забруднення Землі та закликає відвідувачів до збереження екосистеми нашої планети – скорочення кількості харчових відходів, відмови від використання одноразового пластику, поліетилену.

Президент оглянув тематичні відділення павільйону, присвячені боротьбі з глобальною зміною клімату, потенціалу використання сонячної енергії, ефективному використанню водних ресурсів, новим шляхам сталого розвитку.

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