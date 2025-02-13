Президент відвідав Хмельницьку АЕС і провів енергетичну нараду

Президент України Володимир Зеленський відвідав Хмельницьку атомну електростанцію, де заслухав доповідь щодо процесу будівництва 3-го енергоблока та провів енергетичну нараду.

«Сьогодні “атомка”, як ви знаєте, – реальна база для того, що в Україні є світло, є електрика, є життя. І це дуже важливо. Це те, що, я вважаю, зберегло в принципі нашу державу, особливо в ці три складні зими», – сказав Глава держави.

За словами Президента, добудова двох енергоблоків на ХАЕС забезпечить Україну додатковими 2 ГВт електроенергії. Щонайменше стільки нині становить дефіцит, який виник через російські атаки.

«І тому ці 2 гігавати – це стале світло, стала електрика. А в мирний час – він обов’язково буде – це буде й дасть нам змогу підтримувати бізнес. Я думаю, навантаження на них буде менше, ніж зараз. Сьогодні вони допомагають, щоб у людей електрика була не такою дорогою», – наголосив Володимир Зеленський.

Після добудови енергоблоків ХАЕС стане найбільшою в Європі, адже зможе виробляти загалом 6,4 ГВт електроенергії. Завдяки цьому українці матимуть електрику за доступною ціною, держава зможе експортувати її за кордон. Також збільшиться кількість робочих місць.

Крім того, на Хмельниччині Президент провів енергетичну нараду. Міністр енергетики Герман Галущенко доповів про перспективи розвитку української атомної енергетики. Зокрема, про те, які результати для України забезпечить добудова двох енергоблоків на ХАЕС.

В. о. командувача Повітряних сил ЗСУ Анатолій Кривоножко поінформував про захист об’єктів критичної інфраструктури. Ішлося про кількість залучених мобільних вогневих груп і посилення ППО.

Начальники Хмельницької та Рівненської ОВА Сергій Тюрін і Олександр Коваль доповіли про заходи для посилення захисту АЕС в областях.