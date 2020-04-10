Президент відвідав наметове містечко для хворих на COVID-19 військових у зоні ООС

Президент України Володимир Зеленський відвідав зону проведення Операції об'єднаних сил у Донецькій області. Глава держави ознайомився з роботою 66-го Військово-мобільного госпіталю.

Заклад функціонує з 2015 року. Його розгорнули на базі колишньої залізничної лікарні. Госпіталь розрахований на прийняття 100 пацієнтів одночасно. Наразі тут додатково розгорнули інфекційне відділення на 50 місць на випадок виявлення пацієнтів із COVID-19. У ньому є все для ізоляції та кваліфікованої допомоги таким недужим.

«Через епідемію коронавірусу нашим військовим треба думати про власну безпеку вдвічі більше. Радий, що поки тут немає таких хворих. Хай би це лихо оминуло наших військових. Однак ми повинні бути готовими», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент відвідав мобільну ПЛР-лабораторію на базі мобільного шпиталю. У ній відбуватиметься тестування військових на наявність коронавірусної інфекції. Главі держави доповіли, що серед військовослужбовців у зоні ООС уже провели понад 500 ПЛР-тестів на наявність COVID-19, усі показали негативний результат.

Президент також ознайомився з роботою пересувного хірургічного кабінету, що надає кваліфіковану допомогу у перші 40-50 хвилин після поранення, оглянув пересувний рентген-комплекс та мобільний стоматологічний кабінет.

Крім того, Володимир Зеленський поспілкувався з військовими та вручив чотирьом захисникам цінні подарунки за заслуги та зразкове виконання поставлених завдань.

«Від держави й народу ми вдячні за вашу роботу. Вдячні, що повертаєте до життя наших військових героїв, які захищають нашу батьківщину, територію й головне – наших людей. Знаю, що навіть лікуєте цивільних. Велике дякую вам за все, що ви робите», – сказав Президент.

Під час візиту до госпіталю Володимир Зеленський передав засоби захисту.

«Ми зараз відправляємо такі засоби захисту в кожну область, у лікарні, куди потрапляють саме люди з коронавірусом. Наш пріоритет – забезпечити також військових засобами захисту», – наголосив Глава держави.