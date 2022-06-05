Президент відвідав передові позиції українських захисників на Запоріжжі

Під час робочої поїздки до Запорізької області Президент України Володимир Зеленський відвідав передові позиції українських військових.
Глава держави ознайомився з оперативною обстановкою на передньому краю оборони.
Володимир Зеленський поспілкувався з військовослужбовцями та вручив їм державні нагороди й цінні подарунки.
«Хочу подякувати за велику справу, за вашу службу, за те, що захищаєте всіх нас, нашу державу. Дякую кожному й кожній. Хочу побажати здоров’я вам і вашим сім’ям, які вас підтримують. Бережіть себе!» – сказав Президент.
Присутні вшанували пам’ять загиблих захисників хвилиною мовчання.