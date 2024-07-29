Президент відвідав підприємства Полтавщини

Під час робочої поїздки на Полтавщину Президент Володимир Зеленський відвідав релоковану компанію, яка спеціалізується на виробництві автотранспортних засобів, та підприємства ОПК. У присутності Глави держави Міноборони уклало два оборонні контракти з виробниками майже на 5 млрд грн.

«Дякую, що працюєте. Дуже важливо, щоб економіка була в Україні. Це і допомога воїнам, і багато іншого», – сказав Президент, звертаючись до працівників релокованої компанії.

Виконавчий директор підприємства розповів Главі держави, що до повномасштабного російського вторгнення компанія була розташована на Харківщині. Через постійні обстріли та, зокрема, влучання по самому підприємству, його релокували на Полтавщину в липні 2022-го.

Володимиру Зеленському продемонстрували зразки продукції, яку виробляє компанія, – це причіпна техніка й спецавтомобілі.

Президент також поспілкувався з людьми, які працюють на виробництві, серед них – і місцеві жителі, і вимушені переселенці. Окрему увагу приділили посиленню ППО та забезпеченню електроенергією.