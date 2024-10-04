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Президент відвідав розташування 82-ї бригади та нагородив воїнів, які беруть участь в операції на Курщині

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Президент відвідав розташування 82-ї бригади та нагородив воїнів, які беруть участь в операції на Курщині

4 жовтня 2024 року - 18:15

Президент відвідав розташування 82-ї бригади та нагородив воїнів, які беруть участь в операції на Курщині

У Сумській області Президент України Володимир Зеленський відвідав командний пункт 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади, яка виконує бойові завдання в межах операції на Курщині.

«Курська операція дуже сильно допомогла мотивувати тих, хто дає нам пакети підтримки зброєю за кордоном. Тому це була нова хвиля, вона була дуже важливою, і ви, напевно, навіть не уявляєте до кінця, як ви допомогли саме для цього рішення», – сказав Глава держави.

Президент заслухав доповідь командира бригади Героя України Дмитра Волошина про оперативну ситуацію у смузі відповідальності бригади, виконання бойового завдання та взаємодію із суміжними підрозділами.

Він також доповів про досвід бригади у застосуванні систем РЕБ, розвідувальних і FPV-дронів та в боротьбі з російськими безпілотниками.

Окремо обговорили забезпечення бригади технікою та боєприпасами, комплектування особовим складом і навчання.

Володимир Зеленський відзначив державними нагородами воїнів тих підрозділів, які беруть участь в операції на території Курської області: орденами Богдана Хмельницького І та ІІІ ступенів і орденом «За мужність» ІІІ ступеня.

«Я хочу вам особисто подякувати за Курську операцію. Всім командирам, сержантам, усім солдатам, вашим побратимам передайте від мене вдячність. У час довгої війни треба не просто мотивувати особовий склад. Мотивувати треба увесь світ і переконувати, що українці можуть бути міцнішими за ворога», – сказав Глава держави.

Крім того, Президент присвоїв звання генерал-майора заступникові начальника Генерального штабу ЗСУ бригадному генералу Михайлу Драпатому, а також звання бригадного генерала – командиру 9-го армійського корпусу Сухопутних військ Збройних Сил України полковнику Олександру Луценку.

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Робоча поїздка Президента України до Сумської області

4 жовтня 2024 року - 15:21
У Сумській області Президент Володимир Зеленський відвідав командний пункт 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади, яка виконує бойові завдання на Курщині, 4 жовтня 2024 року.
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