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Президент відвідав Скрентонський армійський боєприпасний завод 

23 вересня 2024 року - 01:58

Президент відвідав Скрентонський армійський боєприпасний завод 

Президент України Володимир Зеленський розпочав візит до Сполучених Штатів Америки з відвідання Скрентонського армійського боєприпасного заводу, де виробляють складові частини артилерійських і мінометних снарядів. 

Його потужності повністю завантажені під потреби України, зокрема для виготовлення снарядів калібру 155 мм, яке впродовж року суттєво збільшили. 

Глава держави ознайомився із циклом виробництва та поспілкувався з керівництвом і працівниками підприємства. 

Під час зустрічі Президент розповів про ситуацію на полі бою та наголосив на потребах України в безперебійному і своєчасному постачанні оголошених пакетів оборонної підтримки.

«Для нас честь розпочати візит у Сполучені Штати Америки саме зі Скрентона, із цього заводу, з Пенсильванії. Ми дуже раді мати таких партнерів. Звичайно, ми розуміємо, що США допомагали нам із самого початку повномасштабного вторгнення. І ми розраховуємо на подальшу підтримку. Дякую Президенту Байдену, Конгресу США та всім працівникам таких заводів», – зазначив Володимир Зеленський.

Серед головних тем обговорення – важливість початку спільного виробництва озброєння на території України, а також можливість американських інвестицій в український ОПК. 

Президент також відзначив те, що на цьому й інших американських заводах уже в кілька разів наростили виробництво та збільшуватимуть потужності й надалі. 

«Тут працює 400 людей. Я дуже хотів приїхати сюди й подякувати вам. 400 людей урятували мільйони українців. Від себе й від усіх наших людей дуже дякую. Ви допомогли нам вистояти проти путінської навали», – сказав Глава держави, звертаючись до працівників заводу.
 

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