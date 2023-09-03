Президент відвідав стабілізаційні пункти, де допомагають захисникам, пораненим на Донецькому та Запорізькому напрямках

Під час робочої поїздки у прифронтові області України Президент Володимир Зеленський відвідав стабілізаційні пункти, де надають медичну допомогу військовослужбовцям, пораненим і травмованим на Донецькому та Запорізькому напрямках.

Зокрема, Глава держави побував у стабпункті 37-ї окремої бригади морської піхоти. Тут медики надають першу кваліфіковану допомогу після евакуації з поля бою бійцям, які зазнали поранень на Донецькому напрямку. Кількість пацієнтів залежить від інтенсивності бойових дій. Інколи тут перебуває одночасно до 30 військовослужбовців із різними видами травм.

Володимир Зеленський також відвідав стабілізаційний пункт, який був розгорнутий від 450-го військового госпіталю ОУВ «Запоріжжя», ОСУВ «Таврія». Тут стабілізують стан поранених військових, за потреби – проводять невідкладні хірургічні втручання та готують бійців до подальшої евакуації.

Президент поспілкувався з пораненими бійцями та бойовими медиками, запитав про їхні нагальні потреби.

«Велика подяка за те, що зберегли життя багатьом. Дуже дякую вам за захист наших військових. За те, що піднімаєте на ноги. Бережіть себе. І дякую за збережене життя всіх інших. Ну а хлопці-поранені – дуже відважно, що ви залишаєтеся в строю. Дякую за цей ваш вибір – вибір захищати Україну. Я вам всім бажаю тільки здоров’я й перемоги», – сказав Глава держави.

За мужність, виявлену в захисті України, Президент вручив бойовим медикам і військовим, які проходять лікування, ордени «За мужність» ІІІ ступеня.