Президент відвідав у лікарні «Охматдит» дітей, які проходять реабілітацію після ворожих обстрілів

У день Святого Миколая Президент Володимир Зеленський відвідав Національну дитячу спеціалізовану лікарню «Охматдит», де поспілкувався з дітьми, які проходять реабілітацію після травм унаслідок російських терористичних обстрілів території України.

Глава держави поцікавився самопочуттям малечі, захопленнями та найбільшими мріями.

«Головне, щоб діти почувалися щасливими, щоб усі ваші бажання були виконані, а мрії здійснилися. Ми щодня боремося за те, щоб ви жили в мирній, незалежній Україні», – сказав Президент.

Зокрема, Володимир Зеленський поспілкувався з Ксенією Вербицькою, травмованою внаслідок ракетного обстрілу в Чернігові, та Мариною Пономарьовою з Херсонщини, яка проходить реабілітацію після поранення від вибуху ворожого снаряда.

Торік Володимир Зеленський записав для Марини Пономарьової відеопривітання з днем народження, у якому пообіцяв особисто зустрітися з дівчинкою. Марина стала першою дитиною з воєнною травмою, яку протезували в Україні.

Глава держави також поговорив із Катериною та Юлією Іоргу. Дівчата дістали поранень унаслідок ракетного удару по залізничному вокзалу Краматорська. Їхня мати тоді загинула. А Єлизавета Надточій і Богдан Яловицький, із якими поспілкувався Президент, проходять планову реабілітацію в «Охматдиті».

Володимир Зеленський привітав дітей із днем Святого Миколая та вручив їм подарунки.

Глава держави оглянув сучасне обладнання, яке використовується для реабілітації малечі.

Генеральний директор «Охматдиту» Володимир Жовнір передав Президенту іграшки, які власноруч зробили маленькі пацієнти лікарні.