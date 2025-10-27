Президент відзначив державними нагородами енергетиків, які відновлюють електропостачання після російських обстрілів

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про відзначення державними нагородами 47 представників енергетичної галузі та вручив десять орденів особисто.

«Сьогодні не День енергетика, але через те, що такі в нас атаки, і те, що робить ворог з енергетикою нашої держави, можна сказати, що кожного дня – День енергетика. Але це не свято сьогодні, це така робота, і я дуже хотів вас особисто привітати. Ви робите неймовірні речі», – наголосив Глава держави.

Володимир Зеленський зауважив, що зараз кожна робота й кожна спеціальність працівників української енергетичної сфери дуже важливі.

Президент наголосив, що українські енергетики зазнають поранень під час роботи та навіть віддають життя, заживлюючи Україну після ворожого терору. Наша країна завжди пам’ятатиме про їхні вчинки.

Глава держави вручив ордени «За заслуги» ІІІ ступеня електрослюсарю «Чернігівобленерго» Артуру Оболенському, який попри обстріли ворожими БпЛА та поранення продовжив ліквідацію пошкоджень повітряних електроліній і надав допомогу пораненим колегам, і начальнику Сумської лінійної дільниці «Укренерго» Сергію Титаренку, завдяки якому вдалося забезпечити відновлення другого джерела живлення для Харківської та Донецької областей.

Ще вісьмох енергетиків, одного з яких посмертно, Президент відзначив орденами «За мужність» ІІІ ступеня. Володимир Зеленський передав нагороду дружині водія Чернігівської дільниці «Чернігівобленерго» Анатолія Савченка, який загинув 10 жовтня цього року внаслідок влучання ворожого БпЛА під час ліквідації аварійних пошкоджень на Чернігівщині.

Цією нагородою також відзначені:

Майстер «Сумиобленерго» Андрій Євменов. Ризикуючи життям, посприяв відновленню пошкоджених електроліній у прикордонних населених пунктах Сумщини.

Електромонтер «Сумиобленерго» Віктор Мартиненко. Попри обстріли та мінування виконує аварійно-відновлювальні роботи в населених пунктах, наближених до лінії фронту.

Майстер виробничої дільниці «Запоріжжяобленерго» Роман Міняйленко. У червні цьогоріч постраждав під час відновлювальних робіт поблизу міста Степногірська внаслідок атаки російського дрона. Пройшовши лікування, вже готовий повернутися до роботи.

Електромонтер «ДТЕК Київські регіональні електромережі» Олександр Середенко. Цьогоріч його бригада здійснила близько 500 виїздів для планових робіт, ліквідації аварій та наслідків російських атак. Під час одного з таких виїздів кілька тижнів тому Олександр зазнав осколкових поранень.

Майстер виробничої дільниці «Харківобленерго» Дмитро Степанов. У найскладніших умовах виконує роботи з відновлення кабельних мереж у районах, наближених до зони бойових дій, щоб якнайшвидше повернути електропостачання споживачам Харкова та області.

Електромонтер «ДТЕК Одеські електромережі» Максим Танітовський. Завдяки йому вдалося запобігти загорянню вцілілого трансформатора й швидко налагодити процес подачі напруги в Одеській області.

Електрослюсар «Харківобленерго» Сергій Шевченко. Ліквідовував наслідки масованих дронових атак на підстанцію в Харківській області, що живить споживачів Чугуївської територіальної громади та об'єкти критичної інфраструктури.

Крім того, орденами «За заслуги» ІІІ ступеня відзначені:

Майстер служби «Херсонобленерго» Олександр Брюхов. Відновлював об’єкти енергетичної інфраструктури та високовольтні лінії в Херсоні та області, суттєво пошкоджені під час окупації росіянами правобережжя Херсонщини та після підриву греблі Каховської ГЕС. Неодноразово потрапляв під обстріли.

Електромонтер бригади «ДТЕК Київські електромережі» Сергій Воровченко. З початку повномасштабного російського вторгнення відновлює повітряні електролінії та забезпечує світлом киян. Зокрема, 22 жовтня після російського обстрілу його бригада швидко усунула пошкодження на трьох лініях та відновила електропостачання в Києві.

Водій департаменту «ДТЕК Одеські електромережі» Рудольф Гарт. Забезпечує оперативне підвезення ремонтних бригад для усунення аварій та відновлення обладнання на енергооб’єктах, пошкодженого внаслідок російських обстрілів.

Майстер бригади операційної дирекції «ДТЕК Київські електромережі» Роман Горбатюк. Усував технологічні порушення на лініях електропередачі під час активних бойових дій. Постійно відновлює електропостачання в столиці, зокрема після ворожого обстрілу 22 жовтня.

Електромонтер бригади операційної дирекції «ДТЕК Київські електромережі» Вячеслав Дегтяр. Від початку повномасштабного російського вторгнення забезпечує Київ світлом. Його бригада швидко відновила електропостачання в столиці після російської атаки 22 жовтня.

Провідний інженер «Укренерго» Вячеслав Деміденко. З першого дня повномасштабного російського вторгнення до березня 2023 року служив добровольцем у лавах ЗСУ. Повернувшись до роботи, відновлював електропідстанції на Полтавщині після ворожих ударів.

Електромонтер Сумської лінійної дільниці «Укренерго» Олександр Диський. Відновлював друге джерело живлення для Харківської та Донецької областей.

Електромонтер будівельно-ремонтного центру Південного регіону «Укренерго» Євген Кобельов. Виконував відновлення живлення об’єктів критичної інфраструктури.

Начальник цеху «Укргазвидобування» Олександр Козін. Із початку повномасштабного російського вторгнення брав на себе керівництво ліквідацією пожеж. Особисто перекривав трубопроводи з вуглеводневою сировиною після атак. Планував відновлення для уникнення негативного впливу на видобуток.

Майстер дільниці служби Лозівського високовольтного району електричних мереж «Харківобленерго» Віталій Кононенко. Ліквідовував наслідки масованих атак БпЛА у вересні – жовтні на підстанції, що дає електрику об’єктам критичної інфраструктури та жителям Лозової. Одним із перших прибував на об’єкт для допуску рятувальників.

Водій відділу Одеського регіонального центру Південного територіального управління обслуговування мережі «Укренерго» Сергій Кулініч. Брав активну участь у невідкладних роботах із відновлення електропідстанцій і повітряних ліній «Укренерго» на Одещині.

Електромонтер Північного району електричних мереж «Харківобленерго» Руслан Сощенко. Неодноразово ліквідовував складні пошкодження в кабельних лініях Шевченківського району Харкова. Завдяки цьому споживачі швидко були забезпечені електропостачанням.

Електромонтер «Херсонобленерго» Віталій Поцелуєв. Відновлював енергетичні об’єкти та високовольтні лінії в Херсоні й області, суттєво пошкоджені під час окупації правобережжя Херсонщини та внаслідок підриву Росією греблі Каховської ГЕС. Неодноразово потрапляв під ворожі обстріли.

Начальник групи центральної служби підстанцій «Харківобленерго» Олексій Пудов. Виконував аварійно-ремонтні роботи на місці дронового удару під загрозою повторних обстрілів.

Майстер «Чернігівобленерго» Анатолій Топтун. Неодноразово відновлював електропостачання у Бахмацькій громаді. Десятого жовтня цього року під час аварійних робіт зазнав поранення внаслідок влучання ворожого дрона.

Електрослюсар «Чернігівобленерго» Олександр Чуйко. Десятого жовтня цьогоріч був поранений унаслідок ворожого обстрілу під час ліквідації аварійних пошкоджень.

Електромонтер «Укренерго» Станіслав Шумський. Виконував відновлення живлення об’єктів критичної інфраструктури.

Орденом «За мужність» ІІІ ступеня відзначені:

Електромонтер «Чернігівобленерго» Віктор Авдієнко. Неодноразово виконував роботи з відновлення електропостачання у прикордонній Новгород-Сіверській громаді після російських атак.

Інженер «Укртатнафти» Олександр Бахмацький. Відновлював електроенергію на електропідстанціях Полтавської області та брав участь у гасінні пожежі після ворожого удару.

Водій «Запоріжжяобленерго» Євгеній Вєтров. У червні цьогоріч під час атаки російського дрона оперативно евакуював персонал електропідстанції.

Електрослюсар «Чернігівобленерго» Вадим Гуленок. Неодноразово виконував аварійно-відновлювальні роботи в Новгород-Сіверській громаді, зокрема й під час російських обстрілів із важкої артилерії.

Водій Бахмацької дільниці «Чернігівобленерго» Руслан Дейнега (посмертно). Зазнав поранень унаслідок влучання російського дрона під час ліквідації аварійних пошкоджень 10 жовтня цього року. Наступного дня Руслан Дейнега помер у лікарні попри те, що всю ніч медики боролися за його життя.

Оператор бригади філії «Полтавагазвидобування» Андрій Іваненко. Брав участь у локалізації та ліквідації наслідків, відновлював обʼєкти критичної інфраструктури.

Електрослюсар дільниці «Шахтоуправління Тернівське» Антон Калінін. Після російської дронової атаки на високовольтну підстанцію гасив пожежу та здійснював ремонтно-відновлювальні роботи.

Електрослюсар Криворізької теплової електричної станції Геннадій Красіков. Брав участь у локалізації та ліквідації аварійної ситуації після російського обстрілу.

Механік дільниці філії «Дніпровська ГЕС» Євген Краснокутський. Забезпечував підвезення аварійно-рятувальних бригад, а також сам брав участь у ліквідації наслідків російських ударів по Дніпровській ГЕС.

Електрослюсар цеху філії «Кременчуцька ГЕС» Руслан Мірошниченко. Брав участь у відновленні ліній електропостачання для заживлення Києва та Харкова, а також водоводів «Дніпро – Кіровоград» та «Дніпро – Інгулець».

Майстер Нікопольської оперативно-виїзної бригади Віталій Мягкоголов. Виконував оперативні перемикання на підстанціях після дронових ударів та артилерійських обстрілів для відновлення електропостачання в Нікополі. У червні цього року зазнав поранення внаслідок вибуху дрона на території підстанції.

Начальник зміни Каскаду Київських ГЕС та ГАЕС Сергій Немировський. Ліквідовував аварії на Київських ГЕС та ГАЕС в умовах масованих атак на обʼєкти критичної інфраструктури.

Майстер дільниці «ДТЕК Донецькі електромережі» Олександр Нечитайло. В умовах активних бойових дій відновлював лінії електромереж для забезпечення електроенергією Костянтинівської, Добропільської та Слов’янської громад.

Електромонтер «Кіровоградобленерго» Роман Новіцький. Забезпечував відновлення електропостачання у Світловодську, Олександрії, Помічній та водоводу «Дніпро – Кіровоград».

Бригадир дільниці «Шахтоуправління імені Героїв космосу» Артем Степаненко. Двадцять п’ятого жовтня цьогоріч організував безпечну евакуацію майже 500 працівників шахти після російської дронової атаки. Під його керівництвом бригада оперативно ліквідувала наслідки атаки, завдяки цьому вдалося швидко відновити роботу шахти.

Старший майстер дільниці «ДТЕК Одеські електромережі» Андрій Ступницький. Організовує технічні підключення, будує повітряні лінії для критичної інфраструктури та відновлює обладнання, пошкоджене внаслідок російських обстрілів.

Електромонтер «Кіровоградобленерго» Євген Тонетов. Відновлював постачання електроенергії на Кіровоградщині, зокрема для районного водоводу «Дніпро – Кіровоград».

Майстер Краматорської групи підстанцій «ДТЕК Високовольтні мережі» Валентин Чубук. Відновлював обладнання підстанцій, пошкоджене внаслідок російських обстрілів, у Костянтинівській, Дружківській, Словʼянській та Краматорській громадах в умовах активних бойових дій.

Водій, машиніст «ДТЕК Київські регіональні електромережі» Вадим Чючман. Лише за цей рік його бригада здійснила близько 500 виїздів. Зазнав осколкових поранень внаслідок російської атаки під час ліквідації аварії на підстанції.

Начальник зміни цеху Трипільської ТЕС Павло Шевченко. Зберігав потреби станції та керував черговим персоналом під час масованих російських атак на Трипільську ТЕС. Перебував на зміні під час усіх семи ракетно-дронових обстрілів станції.