Президент відзначив державними нагородами військових, енергетиків, діячів культури, представників місцевої влади, бізнесу та діаспори

Президент України Володимир Зеленський під час участі у пленарному засіданні Верховної Ради відзначив державними нагородами військових, енергетиків, діячів культури, представників місцевої влади, бізнесу та діаспори.

«Дякую всім нашим людям. Ви всі герої – наші воїни, наші громадяни. Дякую всім – кожному й кожній», – сказав він.

Двом Героям України Володимир Зеленський вручив орден «Золота Зірка». Найвищого звання удостоєні:

Сержант Віктор Ільчун. На Запоріжжі підірвав ділянку залізничного полотна, завдяки чому бронепотяг російських військ зійшов із рейок. На місце події прибув російський гелікоптер Мі-8, який було ліквідовано разом з особовим складом. Віктор Ільчун також підірвав автомобіль «Урал», у якому загинуло 11 окупантів, а на Харківщині – авто з місцевим колаборантом, гауляйтером Євгеном Юнаковим.

Полковник медичної служби Віктор Івчук. Як начальник 555-го військового госпіталю забезпечив його охорону та оборону, а також цілодобове надання в закладі допомоги пораненим і роботу бригад у Маріуполі. Завдяки керівництву Віктора Івчука вдалося врятувати сотні життів військових і цивільних, зокрема дітей.

Глава держави вручив відзнаку «Хрест бойових заслуг» старшому сержанту Дмитру Корду. У складі зведеної тактичної групи форсував Дніпро, а також виконував бойові завдання в Кринках. В одному з боїв дістав поранення, однак продовжував виконувати бойові завдання. Після отримання команди на евакуацію здолав понад 2 км пішки з ушкодженою ногою, перейшов дві річки вбрід.

Володимир Зеленський також відзначив воїнів орденами Богдана Хмельницького І та ІІІ ступенів, «За мужність» І та ІІІ ступенів, княгині Ольги ІІІ ступеня та Данила Галицького.

Представникам інших професій Глава держави вручив ордени «За заслуги» ІІІ ступеня, «За мужність» ІІІ ступеня, княгині Ольги ІІІ ступеня та медалі, а також присвоїв почесні звання «Народний артист України», «Заслужений артист України», «Заслужений вчитель України» та «Заслужений працівник охорони здоров’я України».