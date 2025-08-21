Президент відзначив рятувальників, які ліквідовували наслідки російських ударів у ніч на 21 серпня

Президент України Володимир Зеленський подякував українським рятувальникам, що відзначилися під час ліквідації наслідків чергових російських обстрілів у ніч на 21 серпня. Про це Глава держави повідомив у вечірньому зверненні.

«Я хочу сьогодні подякувати всім працівникам ДСНС України. Усім, хто завжди допомагає людям після російських ударів. Важливо, що українці попри все вміють захистити життя, допомагають усім, хто поруч. ДСНС, поліція, усі наші служби, багато волонтерів, медичні працівники, “екстренка” – усі максимально функціональні та ефективні. Дякуємо вам», – сказав Володимир Зеленський.

Глава держави особливо відзначив працівників Головного управління ДСНС України у Харківській області. Це пожежник-рятувальник 22-ї державної пожежно-рятувальної частини Василь Зейкан, начальник караулу 27-ї державної пожежно-рятувальної частини Антон Журавльов, водій 3-ї державної пожежно-рятувальної частини Леонід Жупій, командир відділення 4-ї державної пожежно-рятувальної частини Андрій Сімцов, пожежник-рятувальник 18-ї державної пожежно-рятувальної частини Олександр Бондаренко.

Також Президент подякував працівникам Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України: водію-рятувальнику групи рятувальних робіт аварійно-рятувальної частини з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій Юрію Желазі, начальнику групи рятувальних робіт аварійно-рятувальної частини з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій Костянтину Сілаєву, рятувальнику групи рятувальних робіт аварійно-рятувальної частини з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій Віталію Мошковському, фельдшеру групи рятувальних робіт аварійно-рятувальної частини з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій Марії Куклі.

Володимир Зеленський відзначив і працівників Головного управління ДСНС України у Києві: старшого рятувальника групи спеціалізованих рятувальних робіт Аварійно-рятувального загону спеціального призначення Юрія Лозинського, старшого рятувальника групи спеціалізованих рятувальних робіт Аварійно-рятувального загону спеціального призначення Миколу Лося, рятувальника групи спеціалізованих рятувальних робіт Аварійно-рятувального загону спеціального призначення Бориса Іванченка, заступника начальника 2-ї державної пожежно-рятувальної частини Ігоря Лисака, командира відділення 2-ї державної пожежно-рятувальної частини Вадима Ярошевського та пожежника-рятувальника 2-ї державної пожежно-рятувальної частини Андрія Омельченка.