Президент відзначив воїнів найвищими державними нагородами

Президент Володимир Зеленський подякував воїнам за захист України, вручив найвищі державні нагороди та передав ордени «Золота Зірка» рідним загиблих Героїв, які удостоєні цього звання посмертно.

Глава держави зазначив, що від початку повномасштабної війни понад 113 тис. українських захисників і захисниць із різних складових Сил безпеки та оборони України відзначені орденами та медалями, більшість із них – саме за участь у боях.

«За кожною такою бойовою нагородою – історія воїна, історія боротьби проти обставин, історія боротьби проти зла, боротьби проти окупанта. А за всіма такими нашими українськими нагородами – історія держави, яку багато хто у світі списував із рахунків і на яку колись не зважали, але яка попри все вистояла та щодня захищає своє право на життя і право на незалежність», – наголосив Володимир Зеленський.

Президент зауважив, що маємо захистити Україну та забезпечити нормальне життя для українських дітей, щоб бути достойними тих, хто віддав своє життя за нашу державу. Памʼять кожного та кожної, хто загинув за Україну, вшанували хвилиною мовчання.

Глава держави передав рідним полеглих Героїв України ордени «Золота Зірка». Цього звання посмертно удостоєні:

Капітан Андрій Антихович. У ніч на 24 лютого 2022 року вивів бойовий літак з-під удару під час ракетного обстрілу аеродрому. Упродовж наступних днів знищував колони російської техніки – його пара літаків була однією з перших в Україні, яка вирушила на їх пошук та знищення. Під час вильоту 26 лютого російський винищувач випустив ракету. Андрій Антихович зрозумів: влучання не уникнути, доповів командиру, що прикриє, та змінив курс літака. Воїн не мав можливості катапультуватися.

Сержант Юрій Баланчук. Брав участь у бойових зіткненнях та спецопераціях, у результаті яких українські воїни ліквідували старших російських офіцерів, а частину взяли в полон. Разом із побратимами повертав під контроль України бурові вишки «Таврида» та «Петро Годованець» у Чорному морі, а в жовтні 2023 року був учасником спецоперації в тимчасово окупованому Криму. Юрій Баланчук загинув 4 жовтня 2023-го під час бою в Чорному морі, протаранивши один із ворожих катерів і забезпечивши евакуацію побратимів.

Сержант Павло Балтян. Захищав Україну на Херсонщині, Запоріжжі, Миколаївщині та Донеччині. Командував протитанковим резервом, відбиттям атаки ворожої ДРГ, організовував кругову оборону та особисто знищив понад 25 окупантів і сім одиниць їхньої техніки. Неодноразово під обстрілами евакуював поранених побратимів. 27 лютого 2023 року Павло Балтян зазнав несумісного з життям поранення в бою, але завдяки його діям підлеглі змогли зачистити ворожу позицію та закріпитися.

Молодший сержант Сергій Волощук. 20 липня 2023 року як бойовий медик виконував завдання на Харківщині. Підірвався на міні, коли їхав в авто. Попри поранення вступив у стрілецький бій із ворожою ДРГ та змусив її відійти. Завдяки цьому Сергій Волощук урятував життя багатьом воїнам, але сам загинув.

Молодший сержант Роман Голуб (НГУ). Пострілом із ручного гранатомета ліквідував БМП з екіпажем та чотирьох окупантів, пострілами з автомата – БМП та боєкомплект ворога. Разом із побратимами виявив і знищив 32 гранатомети, понад 80 артилерійських снарядів, два протитанкові «Фаготи», 18 ВОГів та інші боєприпаси. Попри поранення прикрив відхід десятьох побратимів, але сам загинув.

Старший солдат Євген Горін. Відбивав ворожі штурми на Бахмутському напрямку, де в бою знищив понад 20 окупантів. Брав участь у штурмі, під час якого захопив російську радіостанцію. Це допомогло українським воїнам отримати інформацію про напрям і час ворожої атаки. 15 березня 2023 року Євген Горін загинув від артилерійського обстрілу, закривши своїм тілом побратимів.

Молодший сержант Олексій Дзюбка (НГУ). Автоматною чергою знищив дев’ятьох окупантів, що пізніше дало змогу ліквідувати ворожу техніку, близько двох взводів піхоти та змусило окупантів відступити. Першим увірвався у ворожу траншею та гранатою знищив кулеметний розрахунок. 18 грудня 2023 року дистанційно підірвав ділянку та ліквідував 12 російських загарбників, іще дев’ятеро були поранені, а потім із гранатомета уразив два БТРи та близько 20 піхотинців. Проте під час відходу Олексій Дзюбка загинув унаслідок ворожого артилерійського удару.

Сержант Геннадій Керничний. З 2015 року брав участь у боях на Донеччині та Луганщині. У 2019-му, прикриваючи евакуацію пораненого побратима, зазнав важкого поранення ноги. Її довелося частково ампутувати. Під час повномасштабного російського вторгнення попри протез брав участь в обороні, штурмах, звільненні та зачистці населених пунктів Київщини, Харківщини та Донеччини. Геннадій Керничний загинув торік 23 вересня через влучання російського FPV-дрона в авто.

Підполковник Денис Кирилюк. Після початку повномасштабного російського вторгнення виводив авіаційну техніку на оперативні аеродроми. Загалом здійснив 62 бойові вильоти. 27 лютого 2023 року знищував повітряні цілі на Су-27 попри інтенсивну роботу російських засобів ППО та РЕБ. Під час одного із завдань Денис Кирилюк відвів підбитий літак від міста Прилуки на Чернігівщині, але сам загинув.

Молодший сержант Андрій Колодязний. Брав участь у боях на Донеччині та Луганщині. Особисто знищив БМП, танк Т-72 і 12 окупантів. Був поранений, але після одужання повернувся захищати Україну. Керував штурмовою групою, яка відновлювала свої позиції та захоплювала ворожі, тримала оборону. 14 квітня минулого року під час виконання бойового завдання Андрій Колодязний загинув унаслідок російського обстрілу зі стрілецької зброї.

Старшина Євгеній Лемешенко. Був командиром групи спецпризначення, яка проводила розвідку, зокрема щодо озброєння та позицій окупантів, шукала і знешкоджувала міни. Його група виконувала бойові завдання та захоплювала ворожі позиції на Херсонському й Курському напрямках. Євгеній Лемешенко загинув торік 15 вересня внаслідок артобстрілу.

Сержант Андрій Лінійчук. Був одним із перших українських воїнів, хто здійснив бойове застосування переносного ЗРК Starstreak. Збив 16 російських БпЛА типу «Орлан-10», один БпЛА типу ZALA та вертоліт Ка-52. 28 квітня 2023 року Андрій Лінійчук помітив черговий дрон і намагався його знищити, але загинув через ворожий артилерійський обстріл.

Сержант Леонід Хелемський. Як командир групи організував оборону позиції на Бахмутському напрямку. Коли внаслідок обстрілу троє захисників були поранені, сам стримав просування російських військ і знищив шістьох окупантів. Пізніше доправив на собі важкопораненого побратима до точки евакуації, але потрапив під обстріл і загинув.

Володимир Зеленський також відзначив орденом «Золота Зірка» Героя України головного сержанта Андрія Орлівського (НГУ). На Донецькому напрямку він знешкодив 70 вибухонебезпечних предметів, що дало змогу штурмовим підрозділам підготуватися до наступу. У складі групи встановив міни, які знищили три ворожі танки, два БМП, чотири БТРи й живу силу. На Запорізькому напрямку витягнув з охопленої вогнем техніки п’ятьох членів екіпажу.

Крім того, Глава держави відзначив десятьох захисників «Хрестом бойових заслуг». Нагороду отримали:

Підполковник Ярослав Бурковський. У грудні минулого року десантно-штурмовий батальйон під його командуванням тримав оборону на Курщині. Підрозділ відбив 20 штурмів переважальних сил ворога та знищив 27 окупантів, іще 61 був поранений. Ярослав Бурковський також організував контратаку, завдяки якій ворог не зміг оточити українські сили, і контрнаступ, який дав змогу відновити втрачені позиції.

Матрос Юрій Візінський. У лютому цього року під час штурмів та відбиття ворожих атак на Донеччині знищив понад 30 окупантів та склад боєприпасів, підбив ворожий БТР пострілом із РПГ. Крім того, Юрій Візінський прикривав побратимів та організовував оборону.

Старший лейтенант Дмитро Жуков (НГУ). У районі Серебрянського лісництва протягом двох днів знищив 12 окупантів, надав допомогу пораненим побратимам і організував їх евакуацію. На Харківському напрямку першим вступив у бій і ліквідував 15 російських загарбників. 28 вересня торік зазнав поранення через розрив ворожого снаряда.

Майор Сергій Завалій. Восени минулого року у складі зведеного підрозділу виконував завдання на Курщині. Відбивав штурми противника, що мав перевагу, знищував живу силу ворога та забезпечував евакуацію поранених. Попри поранення разом із побратимом утримував позицію до повернення евакуаційної групи.

Солдат Андрій Загайний. Навесні цього року на Харківщині виявляв пересування ворога, корегував вогонь, знищував окупантів та їхні БпЛА, вступав у бій із переважальними силами противника та відбивав атаки на спостережні пости. Був поранений, але зміг надати допомогу собі й побратиму та доправив його до евакуаційної точки.

Командир 46-ї окремої аеромобільної Подільської бригади підполковник Дмитро Капітула. Торік у жовтні під час операції на Курщині ухвалив швидке та несподіване для ворога рішення контратакувати ворога. Внаслідок маневру російські військові були відрізані від основних сил та уражені артилерією: 19 окупантів знищені, а ще двох українські воїни взяли в полон. Дмитро Капітула неодноразово брав участь у бойових сутичках та особистим прикладом мотивував підлеглих бійців.

Командир 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади полковник Едуард Колодій. У липні минулого року на Курахівському напрямку бригада під його керівництвом відбивала ворожий штурм, під час якого знищила шість танків, сім бойових ББМ з особовим складом, 12 мотоциклів і 37 окупантів. Це змусило ворога відступити. Завдяки керівництву та діям Едуарда Колодія всі завдання, які ставили перед підрозділом, були повністю виконані.

Капітан Євген Коржик. Рота ударних БпЛА під його керівництвом із січня минулого року виконує завдання з розвідки та корегування вогню. Завдяки цьому були знищені десятки цілей: піхота, артилерія та бронетехніка ворога. Зокрема, FPV-дронами екіпажі роти атакували об’єкти окупантів та їхню техніку під час боїв біля Кринок.

Старший солдат Родіон Маринський (НГУ). На Бахмутському напрямку за 250 метрів від вогневих позицій окупанта евакуював пораненого побратима. Під час чотиригодинного бою знищив ворожу кулеметну позицію та сімох окупантів, прорвав кільце оточення й допоміг вісьмом пораненим воїнам. Торік 27 червня зазнав поранення, коли евакуював побратима.

Старший сержант Вячеслав Савченко. У 2022 році утримував позиції на Херсонщині, у 2023-му обороняв та звільняв населені пункти Донеччини. На чолі штурмової групи організував прорив, зачистку позицій та евакуацію поранених поблизу Кринок. У жовтні торік зазнав поранення FPV-дроном, але до прибуття резервів ще впродовж чотирьох днів залишався на позиції та керував обороною.