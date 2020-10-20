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Президент вимагає достовірної статистики тих, хто поборов COVID-19

Уряд дав завдання очільникам обласних державних адміністрацій забезпечити лікарняні ліжка киснем на 80% вже найближчим часом. Про це йшлося на традиційній селекторній нараді під головуванням Президента України Володимира Зеленського.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що забезпечення киснем у лікарнях Херсонської області становить 85%, у Кіровоградській, Закарпатській, Хмельницькій, Полтавській, Житомирській та Вінницькій областях – 50%. Він зазначив, що на закупівлю кисню для лікарень уже спрямовано 571 мільйон гривень.

«Є гроші, і всі процедури для закупівель були спрощені», – сказав голова уряду.

Зараз до кисню підключено понад 16 тисяч ліжок – на 6800 більше, ніж було у вересні.

Президент зазначив, що забезпечення ліжок киснем на 80% має бути здійснене якомога швидше. Глава держави попросив проконтролювати цей процес і поцікавився станом підготовки до можливого розгортання ліжок у немедичних закладах у Києві, Одесі та на Донеччині.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що відбувається верифікація потреб, МОЗ збирає пропозиції з регіонів, зокрема щодо того, які матеріали та обладнання потрібні, скільки лікарів, коштів на зарплату та функціонування таких закладів буде необхідно. Міністр також відзвітував, що відпрацьовуються маршрути щодо перенаправлення пацієнтів з ургентними випадками до інститутів Національної академії медичних наук та лікарень «Укрзалізниці» у Харкові, які додатково профінансують задля допомоги у лікуванні хворих на коронавірусну хворобу COVID-19. Очільник МОЗ поки не зміг надати інформацію щодо страхування лікарів у регіонах. Також він повідомив, що ще 14 лікарень почали приймати хворих з коронавірусом.

Крім того, на нараді Володимир Зеленський гостро поставив питання щодо достовірності статистики тих, хто захворів і хто одужав. Максим Степанов повідомив, що не отримує всіх цифр щодо тих, хто подолав хворобу, оскільки багато людей переносять її на самоізоляції, а МОЗ ще навесні внесло зміни, за якими одужання визначається за клінічними симптомами, негативний тест на COVID-19 не вимагається.

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