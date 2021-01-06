Президент вимагає комплексного підходу до надання соціальних послуг з догляду за літніми людьми

Президент Володимир Зеленський у Харкові, де він перебуває з робочою поїздкою у зв'язку з пожежею в будинку для літніх людей, провів нараду щодо механізмів запобігання подібним надзвичайним ситуаціям.

Глава держави закликав учасників зустрічі до відвертого діалогу. Він зазначив, що очікує на системні пропозиції щодо вирішення цієї та унеможливлення подібних ситуацій. Винні у трагедії мають понести покарання.

«Коли 15 людей гине, крім системних проблем, завжди є відповідальні», – сказав Володимир Зеленський і ще раз висловив співчуття рідним і близьким загиблих.

Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов поінформував про затриманих – наразі усім чотирьом готується повідомлення про підозру і клопотання про обрання запобіжного заходу. Також урядова комісія з'ясувала, що дані про заклад відсутні в департаменті соціального захисту.

«Для закладів, де перебувають особи похилого віку та особи з інвалідністю, законом встановлено чіткі критерії та вимоги до функціонування. У зв'язку з цим у межах роботи урядової комісії Мінсоцполітики займеться виявленням закладів, відомості про які відсутні у реєстрі надавачів соціальних послуг», – повідомив Олексій Чернишов і наголосив, що поряд зі швидкими рішеннями нині влада має працювати над комплексним.

Представники правоохоронних органів зазначили, що після трагедії в будинку для людей похилого віку у Харкові та Харківській області виявлено ще 32 заклади, які працювали незаконно. У них перебуває 72 наркозалежних та 218 літніх людей, що потребують догляду.

Представники департаменту соціального захисту населення поінформували, що наразі в комунальних закладах є 136 вільних місць, куди цих людей можна забрати. Але це не вирішить питання надалі. Має бути системний підхід, необхідно підготувати законодавчу базу для надання дозволів на роботу закладів, що пропонують соціальні послуги з догляду за літніми людьми.

Голова Національної поліції Ігор Клименко повідомив, що за результатами вчорашньої наради в уряді правоохоронці та місцеві органи влади отримали завдання перевірити діяльність подібних закладів та скарги на них.

Президент зауважив, що важливо не просто розібратися із законністю закладів, а насамперед зрозуміти, чи можуть у них доглядати за старенькими та немічними, і що робити з такими людьми, якщо заклад функціонує незаконно чи не може гарантувати безпеку й належний догляд.

«Треба, щоб ми знайшли всі об'єкти по всій країні, проконтролювали, і щоб ми жоден з об'єктів не закрили, поки не знайдемо вихід. Треба обов'язково створити реєстр та сайт з усіма такими закладами, аби кожна людина могла бачити всю потрібну інформацію про заклади догляду за літніми людьми, заклади реабілітації», – зазначив Володимир Зеленський.

Харків, де сталася трагедія, має стати прикладом усіх напрацювань – як заходити на об'єкт, що з ним робити, куди відправляти людей, як це повинно фіксуватися, де й на яких майданчиках про це має подаватися інформація, додав він.

«Куди ви розписуєте людей, якщо вони повертаються до рідних – що з ними відбувається, хто їх фінансує, яку соціальну виплату вони отримують. Тобто їхнє соціальне, фінансове, медичне забезпечення, у яких лікарнях і хто дивиться за ними. Що відбувається з такими об'єктами, які ми виявляємо з точки зору правоохоронної системи. І паралельно – напрацювання законодавчих ініціатив, які будуть діяти на всій території України. Особливо щодо цієї реформи: щоб міста, їхні мери, голови ОДА – щоб усі були зацікавлені в результаті вирішення цієї проблеми. Щоб міста й області мали можливість надавати такі послуги високого, якісного рівня», – наголосив Глава держави.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак зі свого боку порушив питання проведення перевірки протипожежних систем усіх закладів, де можуть перебувати соціально незахищені категорії громадян, серед іншого – закладів для літніх людей, садочків тощо.