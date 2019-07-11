Президент вимагає від парламенту зібратися завтра на позачергове засідання – Руслан Рябошапка

Президент України Володимир Зеленський звертається до Голови Верховної Ради України Андрія Парубія з листом щодо скликання позачергового засідання парламенту. Про це під час брифінгу 17 липня заявив заступник керівника Офісу Президента України Руслан Рябошапка.

За його словами, наразі є три законопроекти, які необхідно терміново ухвалити. Перший з них спрямований на те, щоб розвантажити та не допустити блокування роботи Вищого антикорупційного суду України. Адже прикінцеві положення закону, яким запроваджено ВАКС, передбачають спрямування до цього органу всіх справ, які стосуються корупції, а не лише топ-зловживань.

«38 суддів отримають приблизно 3500 справ з перших днів роботи. Така невелика кількість суддів елементарно не впорається. Це призведе до того, що важлива в антикорупційному механізмі інституція не працюватиме. Президент України вимагає від парламенту якомога швидше зібратися на позачергове пленарне засідання та ухвалити цей закон», – наголосив заступник керівника Офісу Президента.

Друга ініціатива стосується відновлення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення, а також запровадження цивільної конфіскації незаконно отриманих доходів.

«Цей законопроект не був ухвалений раніше, коли Президент вносив його до парламенту. Наразі у Верховної Ради є останній шанс виправитися й довести, що вона спроможна дати в руки антикорупційним органам ефективні інструменти», – зазначив Руслан Рябошапка.

Третій законопроект, який Президент пропонує розглянути, передбачає відтермінування на 90 днів можливості штрафувати тих, хто не встигне розмитнити автомобілі з іноземною реєстрацією. Наразі законодавство передбачає, що такі санкції почнуть діяти з 24 серпня.

Руслан Рябошапка підкреслив, що ініціативи є ключовими, стосуються покращення дотримання прав людини, а також посилення боротьби з корупцією в нашій країні. І народні депутати мають достатньо часу, щоб зібратися на позачергове засідання 18 липня.

«Народні депутати отримують за свою роботу гроші від платників податків. Відповідно, вони повинні ці гроші відпрацьовувати. У сучасному світі є достатньо засобів для комунікації, щоб дізнатися, що це засідання буде. Для цього ми проводимо публічний брифінг. У них є достатньо часу, щоб завтра зібратися», – сказав він.

Також заступник керівника Офісу Президента України підкреслив, що народним обранцям не потрібен час на ознайомлення з текстами законодавчих ініціатив. Так, документ щодо ВАКСу перебуває в парламенті кілька тижнів, а щодо незаконного збагачення – ще з червня.

«Що ж до законопроекту про відтермування санкцій за нерозмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією – він також був зареєстрований ще у квітні. Президент лише незначним чином його змінив і вніс новий. Тобто нічого нового для народних депутатів не буде», – додав Руслан Рябошапка.