Президент: Виправляємо історичну несправедливість, і відтепер у Києво-Печерській лаврі стоятиме погруддя великого українця Івана Мазепи

З нагоди Дня Конституції України генеральний директор Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» Максим Остапенко представив Президенту України Володимиру Зеленському та першій леді Олені Зеленській пам’ятний знак гетьману Івану Мазепі та його клейнод, які встановили у Лаврі.

«Ми виправляємо ще одну історичну несправедливість, і відтепер тут, у Києво-Печерській лаврі, абсолютно по праву стоятиме погруддя великого українця і покровителя Лаври Івана Мазепи. Століттями Росія бруднила його ім’я, прагнула, щоб українці дивилися на свою історію чужими очима, переконуючи наш народ, що Мазепа – зрадник. Це брехня, і ця брехня програла. Назавжди», – наголосив Глава держави.

Президент зазначив, що Іван Мазепа – видатний державний і військовий діяч, меценат та глава козацької держави. За його опіки Києво-Печерська лавра розквітла храмами, дзвіницями й своїм унікальним українським бароковим обличчям.

«Безумовно, масштаб цієї постаті заслуговує на повноцінний пам’ятник в столиці нашої держави. Вважаю, що ідеальне місце для нього існує – існує з грудня 2013-го на бульварі Шевченка. І я впевнений: там, де Ленін впав, міцно стоятиме Мазепа», – сказав Володимир Зеленський.

Пам’ятний знак має вигляд бронзового бюста, зображення якого взяли з портрета гетьмана 1706 року авторства Мартіна Бернігерота. Завдяки Івану Мазепі було профінансоване зведення мурів та фортифікаційного комплексу навколо Верхньої лаври, ініційоване будівництво та перебудова храмів, серед яких Успенський собор, Троїцька надбрамна церква та церква Всіх Святих. Він також сприяв розбудові лаврської друкарні та розвитку лаврського книгодрукування.

Клейнод гетьмана Івана Мазепи – унікальний історичний раритет. Його основою є медальйон, на якому розміщене Розп’яття Христа та герб Івана Мазепи. Він був виготовлений у Центрально-Східній Європі на початку XVIII століття. У 1930-х роках пам’ятка опинилась в уряду Української Народної Республіки в екзилі, який на пожертви українців замовив у ювелірів срібний ланцюг. Клейнод став атрибутом голови УНР, а 24 серпня 1992 року його урочисто передали Президенту України Леоніду Кравчуку.