Президент: Вірю, що винні у воєнних злочинах в Україні отримають справедливе покарання

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що військово-політичне керівництво Росії буде притягнуто до відповідальності за воєнні злочини, скоєні в Україні, і сподівається на допомогу Нідерландів у цьому процесі. Про це Глава держави заявив під час прес-конференції для українських та іноземних ЗМІ «Лютий. Рік незламності».

«Головне – довести до кінця справу справедливості», – сказав Президент і наголосив, що не може залишитися непокараним убивство такої кількості людей.

Злочини, скоєні агресором та його армією в Україні, були надзвичайно жахливими, від них загинула й постраждала велика кількість людей, тож неможливо просто «знайти вихід із ситуації», як пропонують деякі політики, переконаний Володимир Зеленський.

«Що значить «вихід»? Що сталося, коли вбито таку кількість людей? Це ж лідер Росії, лідер великої держави. І вони повинні бути відповідальними. Це ж не дитинка, яка щось зламала, і можна пробачити. Є інший вік, коли треба відповідати за злочин. Відповідати перед законом, перед судом», – наголосив Президент.

«Це трагедія – така кількість убитих людей. Тому за це треба відповідати. І я вірю, що ця відповідальність буде», – додав він.

На думку Володимира Зеленського, у процесі притягнення до відповідальності багато залежатиме від допомоги партнерів, зокрема Нідерландів.

Як зазначив Глава держави, сила правової системи Нідерландів полягає в тому, що рано чи пізно справи доводяться до кінця.

«Тому я дуже розраховую, що, як це було з МН17, так само і з війною в Україні – ми разом доведемо цю справу до суду й справедливого покарання», – резюмував Володимир Зеленський.