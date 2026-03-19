Президент висловив співчуття предстоятелю ПЦУ Епіфанію та всім православним у зв’язку зі смертю Патріарха Філарета

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з предстоятелем Православної Церкви України, Блаженнійшим Митрополитом Київським і всієї України Епіфанієм і висловив співчуття йому та всім православним у звʼязку зі смертю Почесного Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета.

«Велика втрата для українців. Він був сильною особистістю та одним із найбільш міцних захисників української Церкви, самостійності та державності. Український народ завжди шануватиме його внесок у розбудову помісної Церкви. І без енергії, характеру та сміливості Патріарха Філарета просто не було би багатьох здобутків України. Пам’ятаємо й те, як Патріарх Філарет учив єднатись навколо ідеї сильної, незалежної України», – зазначив Володимир Зеленський.

Патріарх Філарет зробив вагомий внесок у розбудову Церкви, зокрема після відновлення незалежності України ініціював автокефалію УПЦ та був одним із засновників УПЦ КП. Пізніше, у 2018 році, завдяки наполегливості Патріарха Філарета стало можливим організаційне створення єдиної помісної ПЦУ та отримання Томосу у 2019-му. Того ж року отримав найвищу державну нагороду – звання Герой України, за життя був також нагороджений багатьма іншими відзнаками.