Президент висловив співчуття рідним і близьким воїна, який загинув на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський детально ознайомив Президента Республіки Молдова Майю Санду з актуальною ситуацією на Донбасі та кроками, що здійснюються задля мирного врегулювання.

«Це дуже непростий і дуже тривалий процес. Учора, на превеликий жаль, ми зазнали однієї бойової втрати – це наш старший солдат Олег Віталійович Андрієнко. Я хочу висловити щирі співчуття його родині, близьким та бойовим побратимам», – сказав Глава Української держави під час своєї заяви за результатами зустрічі з Президентом Молдови.

Володимир Зеленський повідомив, що вони також обговорили з Майєю Санду ситуацію в Придністровському регіоні Молдови та обмінялися думками щодо подальших кроків стосовно Придністров’я, зокрема, враховуючи посередницьку роль України у форматі «5+2».

«Вкотре хочу наголосити, що позиція України стосовно придністровського врегулювання є незмінною: ми твердо підтримуємо суверенітет і територіальну цілісність Республіки Молдова у межах її міжнародно визнаних кордонів», – наголосив він.

Майя Санду зазначила, що вони з Президентом України ґрунтовно обговорили питання безпеки, зосередилися на викликах та загрозах, що впливають як на національну, так і на регіональну безпеку.

«У цьому контексті ми знову підтвердили нашу взаємну та тверду підтримку мирного вирішення конфліктів, заснованого на повазі суверенітету та територіальної цілісності наших держав у межах міжнародно визнаних кордонів», – сказала Президент Молдови.

Майя Санду наголосила, що Республіка Молдова рішуче та беззастережно підтримує суверенітет і територіальну цілісність України.