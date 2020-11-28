Президент високо оцінив позицію Венеціанської комісії щодо наслідків рішення КСУ

Президент України Володимир Зеленський взяв участь у засіданні Європейської комісії «За демократію через право», яке відбулося у форматі відеоконференції.

Глава держави подякував Венеціанській комісії за допомогу Україні в утвердженні ідей верховенства права та конституційних цінностей.

«Наше суспільство знає та поважає Венеціанську комісію як високофахову інституцію, з якою у держави є ефективна співпраця. Впевнений, що нинішній етап нашої взаємодії лише додасть позитиву до такого сприйняття», – зазначив Володимир Зеленський.

Також Президент подякував голові Венеціанської комісії Джанні Букіккіо за розуміння ситуації, яка склалася через рішення Конституційного Суду України від 27 жовтня 2020 року.

«Я вдячний пану Джанні Букіккіо та високоповажним членам Комісії за таку швидку оцінку на мій запит. Дякую доповідачам, які у вкрай стислі строки розібралися з дуже складною ситуацією та підготували важливі, невідкладні висновки», – сказав Глава держави.

Президент солідарний з оцінкою Венеціанської комісії, що рішення Конституційного Суду підриває довіру громадськості до конституційного правосуддя загалом.

Також Глава держави вдячний за чітку рекомендацію Венеціанської комісії щодо зобов'язання державних службовців, включно із суддями, зокрема й Конституційного Суду, подавати фінансові декларації, а також щодо необхідності мати ефективний механізм їхньої перевірки та передбачити в законі відповідні санкції для тих, хто свідомо подає неправдиві дані.

Президент привітав висновки Венеціанської комісії щодо наслідків рішення Конституційного Суду від 27 жовтня 2020 року.

«Два документи, які Комісія сьогодні формально схвалила, дають важливі орієнтири для вирішення ключових для мене завдань: яким чином уникнути заподіяння Конституційним Судом невідворотної шкоди антикорупційній реформі та як реформувати сам Конституційний Суд системно, щоб нинішня ситуація більше не повторилась», – сказав Володимир Зеленський.

Глава держави зазначив, що юристи Офісу Президента та Верховної Ради аналізують висновки й рекомендації Венеціанської комісії, щоб оперативно їх врахувати.

Володимир Зеленський запропонує Комісії з питань правової реформи при Президентові України уважно опрацювати вказані рекомендації та врахувати їх під час підготовки подальших кроків для реформування судової системи.

«Крім того, стоїть чітке завдання – провести ретельний аудит та оцінку ефективності здійснених раніше реформ. Вважаю, що лише маючи такий аналіз, ми зможемо виправити помилки та створити законодавство, узгоджене з Конституцією України, міжнародно-правовими зобов’язаннями та рекомендаціями Венеціанської комісії», – сказав Президент.

Наступним етапом має стати напрацювання конкретних шляхів для відновлення довіри суспільства до конституційного судочинства.

«У цих напрямах ми вже здійснюємо необхідні кроки», – зазначив Володимир Зеленський.

Голова Венеціанської комісії Джанні Букіккіо подякував Президенту України за довіру до Європейської комісії «За демократію через право».

«Ми готові продовжувати бути разом з вами, з Верховною Радою, з народом України для того, щоб розвивати нову демократичну Україну на шляху до євроатлантичної інтеграції», – сказав Джанні Букіккіо.