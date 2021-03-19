Президент вітає голосування у парламенті важливих законів про цифрові паспорти, підтримку підприємців, стимулювання детінізації доходів, фінансування Мінагрополітики

Верховна Рада провела успішне й результативне позачергове засідання, наголосив Президент Володимир Зеленський. Зокрема, він зазначив, що парламент проголосував за низку важливих законопроектів, яких потребують українські громадяни та бізнес.

Серед іншого, Глава держави вважає великим успіхом ухвалення у другому читанні закону про цифрові паспорти, який юридично прирівнює цифровий біометричний закордонний паспорт та ID-картку в мобільному додатку «Дія» до звичайних паспортів.

Україна стала першою країною у світі, де узаконили е-паспорти.

«Це значно спростить життя громадянам і дасть старт масштабній цифровізації бізнесу та держави. До того ж цифрові паспорти значно безпечніші й комфортніші, ніж паперові. Ми створили унікальний світовий кейс, яким можна та варто пишатися. Розбудовуємо «державу у смартфоні», – зазначив Президент.

Також парламент ухвалив за основу та в цілому президентський законопроект про фінансову підтримку підприємців, які вимушені зупинити свою діяльність через карантинні обмеження у «червоних» зонах. Зокрема, про гарантовану виплату в розмірі 8 тис. грн підтримки з державного бюджету для ФОПів і найманих працівників, діяльність яких обмежена через локдаун.

Глава держави вітає й ухвалення за основу пакету законопроектів щодо «податкової амністії», серед яких – запропонований ним проект закону про добровільне декларування активів фізичних осіб з 1 липня 2021 року до 1 липня 2022 року. Особи повинні будуть сплатити одноразовий збір: 5% – щодо активів, розміщених на рахунках українських банків; 9% – для розміщених за кордоном; 2,5% – щодо вартості держоблігацій, придбаних у період з 1 січня 2021 року до 20 червня 2022 року. Це потужний крок до детінізації економіки України, зазначив Президент.

Крім того, важливим є голосування за законопроект, яким забезпечується бюджетне фінансування діяльності Міністерства аграрної політики.

«Верховна Рада показала, що може працювати в інтересах громадян та заради зміцнення нашої держави навіть у таких складних умовах, як пандемія та локдаун», – наголосив Володимир Зеленський.

Також ухвалено закон, що розблокує велику приватизацію і дасть змогу залучити сталі інвестиції в економіку України, створити нові робочі місця та базу для оподаткування.