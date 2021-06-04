Президент вітає ухвалення закону щодо судової реформи: Моя мета – повернути довіру й повагу до суду

Ухвалення Верховною Радою в цілому закону, який передбачає перезавантаження Вищої ради правосуддя (законопроект № 5068), дасть старт реальній судовій реформі в Україні.

Документ, що його ініціював Президент України Володимир Зеленський, передбачає конкретні кроки для забезпечення незалежності судової гілки влади, а саме перезавантаження одного з головних органів суддівського врядування – Вищої ради правосуддя, відповідальної за добір та звільнення суддів.

Володимир Зеленський у своїй передвиборчій програмі підкреслював необхідність змін у судовій системі та обіцяв провести судову реформу.

«Це без перебільшення історична подія для України. За всю незалежність нашої держави жодна влада не проводила справжньої судової реформи, безрезультатно годуючи обіцянками. Моя мета – повернути довіру й повагу до суду. Служителі Феміди перестануть бути прислужниками у Президента, уряду, парламенту чи місцевої влади», – зазначив Глава держави.

У впровадженні судової реформи в Україні врахували рекомендації експертів Венеційської комісії, які надали свій висновок щодо законопроекту.

Глава держави наголосив, що справедливість є однією з базових цінностей українців, але її неможливо забезпечити без незалежної судової системи. Крім того, справедливого судочинства потребують вітчизняні та іноземні інвестори. Голосування за реформу Вищої ради правосуддя заклало необхідне підґрунтя для ефективних змін у судовій системі.