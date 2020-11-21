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Звернення Президента України з нагоди Дня Гідності та Свободи
Звернення Президента України з нагоди Дня Гідності та Свободи

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Президент візьме участь у прощанні з гендиректором КБ «Південне» у Дніпрі

25 листопада 2020 року - 15:01

Президент України Володимир Зеленський візьме участь у церемонії прощання з генеральним директором КБ «Південне» Олександром Дегтяревим, яка відбудеться 26 листопада у Дніпрі.

Глава держави щиро співчуває рідним та близьким померлого.

Також Президент висловлює співчуття сім'ї та друзям старшого солдата В’ячеслава Мінкіна, який загинув від кулі ворожого снайпера в зоні проведення Операції об’єднаних сил на Донбасі.

«Цей тиждень приніс дуже трагічні новини. Вчора через ускладнення, які спричинив COVID-19, пішов з життя генеральний директор КБ «Південне» Олександр Дегтярев. А надвечір прийшла звістка про те, що ворожий снайпер на Донбасі тяжко поранив нашого бійця – 31-річного В’ячеслава Мінкіна. На жаль, врятувати його не вдалося. Я щиро співчуваю родинам, які зазнали непоправних втрат», – зазначив Володимир Зеленський.

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