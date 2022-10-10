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Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом США Джозефом Байденом

10 жовтня 2022 року - 22:48

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом США Джозефом Байденом

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Сполучених Штатів Америки Джозефом Байденом.

Володимир Зеленський поінформував Джозефа Байдена про наслідки завданих сьогодні російським агресором масованих ракетних ударів по цивільній інфраструктурі.

Президент наголосив, що нещодавні масштабні пошкодження критичної енергетичної інфраструктури створюють серйозні виклики напередодні зими та початку опалювального сезону.

«Сьогоднішні удари по цивільних об’єктах по всій Україні є ознакою слабкості російської армії, яка програє на полі бою. Це очевидний терор. Але ми не піддамося на російський ракетний шантаж», – наголосив Глава Української держави.

Лідери обговорили важливість протиповітряної оборони та подальший внесок США у розширення такого потенціалу. У цьому контексті також було обговорено майбутню термінову зустріч лідерів «Групи семи» (G7), присвячену Україні, та найнеобхідніші заходи для підтримки нашої держави, яких може вжити міжнародна спільнота.

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