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День Державного прапора в різних куточках України
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Президент України та представники іноземних держав відвідують офіс Кримської платформи
Президент України та представники іноземних держав відвідують офіс Кримської платформи

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Президент вручив державні нагороди учасникам саміту Кримської платформи

23 серпня 2021 року - 22:52

Після закінчення першого саміту Кримської платформи Президент Володимир Зеленський подякував його учасникам за підтримку України та вручив їм високі державні нагороди.

Так, орден князя Ярослава Мудрого І ступеня отримали: Президент Польщі Анджей Дуда, Президент Угорщини Янош Адер, Президент Естонії Керсті Кальюлайд, Президент Латвійської Республіки Егілс Левітс, Президент Європейської ради Шарль Мішель, Президент Литви Гітанас Наусєда, Президент Фінляндії Саулі Нііністьо, Президент Словенії Борут Пахор, Президент Молдови Мая Санду та виконавчий віце-президент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс.

Орденом Ярослава Мудрого ІІ ступеня був відзначений Прем’єр-міністр Швеції Стефан Льовен.

Прем’єр-міністр Грузії Іраклі Гарібашвілі, Президент Національної ради Парламенту Швейцарської Конфедерації Андреас Ебі, Прем'єр-міністр Румунії Флорін-Васіле Кицу, Прем’єр-міністр Словаччини Едуард Хегер та Прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович нагороджені орденом «За заслуги» І ступеня.

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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №391/2021

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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №392/2021

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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №393/2021

Про нагородження Е.Левітса орденом князя Ярослава Мудрого

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Про нагородження Б.Пахора орденом князя Ярослава Мудрого

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №394/2021

Про нагородження Ш.Мішеля орденом князя Ярослава Мудрого

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Про нагородження М.Санду орденом князя Ярослава Мудрого

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №399/2021

Про нагородження В.Домбровскіса орденом князя Ярослава Мудрого

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №400/2021

Про нагородження С.Льовена орденом князя Ярослава Мудрого

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Про нагородження І.Гарібашвілі орденом "За заслуги"

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Про нагородження А.Ебі орденом "За заслуги"

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №395/2021

Про нагородження Г.Наусєди орденом князя Ярослава Мудрого

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №403/2021

Про нагородження Ф.-В.Кицу орденом "За заслуги"

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №404/2021

Про нагородження А.Пленковича орденом "За заслуги"

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №405/2021

Про нагородження Е.Хегера орденом "За заслуги"
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