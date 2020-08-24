Президент вручив нагороди видатним українцям та дипломатам: Дякуємо за те, що ви є

Президент України Володимир Зеленський вручив державні нагороди, присвоєні за значний внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток України, вагомі трудові здобутки.

На урочистій церемонії, що відбувалася на подвір’ї резиденції Президента України у Маріїнському палаці, відзнаки отримали військові, медики, дипломати, вчителі, діячі культури та мистецтва, спорту, науки та освіти, представники релігійних організацій, юристи, правозахисники тощо.

Глава держави зазначив, що найкращих громадян, які прославляють Україну, раніше зазвичай нагороджували посмертно зі словами «Це був…» чи «Це була…».

«Я дивився на ці церемонії нагородження, і мені здавалося, що це дуже несправедливо. Тому що ми згадуємо про людей, які дійсно прославляють нашу країну, – це наші військові, які боронять наші кордони, наші науковці, медики, вчителі, працівники культури, мистецтва – ми завжди згадуємо про них, коли їх уже, на жаль, з нами немає. Тому я сьогодні хочу від душі нагородити й подякувати вам за те, що ви з нами є, а не за те, що ви з нами були», – зазначив Володимир Зеленський.

Так, Президент вручив орден князя Ярослава Мудрого V ступеня ветерану спорту, чемпіону та дворазовому призеру Олімпійських ігор, багаторазовому чемпіону світу та Європи з фехтування, директору ДЮСШ «Динамівець» Григорію Кріссу та директору Національного інституту стратегічних досліджень Олександру Литвиненку.

Орден «За заслуги» І ступеня Володимир Зеленский вручив ректорові Київського національного університету будівництва і архітектури Петру Кулікову, орден «За заслуги» ІІ ступеня – президенту товариства «Таврійські ігри» Миколі Баграєву, голові Громадської організації «Асоціація євреїв – колишніх в’язнів гетто та нацистських концтаборів» Борису Забарку, митрополиту Сімферопольському і Кримському Клименту (Павлу Кущу).

Орденом «За заслуги» ІІІ ступеня нагороджені правозахисник, заступник генерального директора Українського інституту Алім Алієв, ректор Сумського державного університету Анатолій Васильєв, консул Генерального консульства України в Стамбулі Олександр Дімчев, Надзвичайний і Повноважний Посол Японії в Україні Такаші Кураі, голова ГО «Кримська родина» Аніфе Куртсеітова, театральний режисер, драматург Владислав Троїцький та інші.

Також Президент вручив орден Богдана Хмельницького ІІ ступеня генерал-майору Сергію Кривоносу, орден княгині Ольги І ступеня – генеральному директору Національної парламентської бібліотеки України Тамарі Вилегжаніній, орден княгині Ольги ІІ ступеня – директору Музею космонавтики імені Сергія Корольова Житомирської обласної ради Ірині Дячук, артистці та співачці Ніні Матвієнко та іншім.

Президент також присвоїв почесне звання «Заслужений артист України» вокалісту гурту «Без обмежень» Сергію Танчинцю. Звання «Заслужений журналіст України» присвоєно автору та ведучому програми «Світ навиворіт» Дмитру Комарову.

Крім того, Глава держави присвоїв почесні звання «Заслужений вчитель України», «Заслужений лікар України», «Заслужений діяч науки і техніки України», «Заслужений енергетик України», «Заслужений машинобудівник України», «Заслужений металург України», «Заслужений майстер народної творчості України», «Заслужений працівник культури України», «Заслужений працівник освіти України», «Заслужений працівник охорони здоров’я України» та «Заслужений працівник соціальної сфери України».

Володимир Зеленський також присвоїв військові звання: генерал-полковника – командувачу Національної гвардії України Миколі Балану, генерал-майора – заступнику голови СБУ Сергію Андрущенку, генерал-майора – начальнику Управління державної охорони України Сергію Рудю. Спеціальне звання генерал-полковника Служби цивільного захисту присвоєно голові ДСНС Миколі Чечоткіну, генерала поліції другого рангу – голові Національної поліції України Ігорю Клименку.