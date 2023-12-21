Президент вручив ордени «Золота Зірка» та сертифікати на квартири: Хай буде вічною повага українців до подвигу наших Героїв

Президент Володимир Зеленський вручив ордени «Золота Зірка» Герою України та рідним військовослужбовців, які удостоєні цього найвищого звання посмертно. Також у продовження реалізації ініціативи щодо забезпечення Героїв-захисників житлом Глава держави вручив сертифікати на отримання квартир.

Церемонія відбулася в Білій залі Героїв України в Маріїнському палаці в Києві.

«Надзвичайна честь – від імені всього нашого народу дякувати тим українцям, чия хоробрість особлива й чиє ім’я – назавжди в історії нашої незалежності. Ми відзначаємо Героїв України – солдатів і матросів, сержантів і офіцерів, які виявилися здатними на такий чин, що його вага впливає на життя держави, на моральний дух наших воїнів і загальну силу України. Це люди, чия сміливість надихає. Це воїни, які повелися в боях взірцево і які, не шкодуючи себе, проявили абсолютну самовідданість – абсолютну вірність завданню боронити Україну та дбати про побратимів. Я дякую кожному Герою! Дякую кожній родині, яка виховала таких українців – таких справжніх Героїв України», – сказав Володимир Зеленський, звертаючись до присутніх.

На прохання Президента учасники церемонії вшанували хвилиною мовчання пам’ять кожного українського захисника, який віддав своє життя заради України.

«Хай буде вічною повага українців до подвигу наших Героїв», – сказав Президент.

Глава держави передав орден «Золота Зірка» сім’ї полеглого Героя України капітана Володимира Барчука, який був командиром стрілецької роти територіальної оборони. У червні 2022 року підрозділи під його керівництвом успішно відбивали напади російських ДРГ поблизу Дементіївки на Харківщині. В умовах бойових дій капітан зазнав кількох поранень і, перебуваючи у ворожому оточенні без можливості евакуації, загинув.

З рук Глави держави отримали «Золоту Зірку» батьки оператора групи спецпризначення команди бойових плавців старшого матроса Романа Букала, який брав участь в АТО на сході України, зокрема в боях за Луганський аеропорт, а після початку повномасштабного вторгнення РФ повернувся з Німеччини та вступив до лав ЗСУ. Роман Букало був учасником наступальної операції на Херсонському напрямку. Загинув у грудні 2022 року під час виконання бойового завдання.

Володимир Зеленський також передав орден родині молодшого сержанта Романа Вовчика, якого удостоєно звання Героя України посмертно. У серпні 2022 року на Харківщині під час артилерійського обстрілу позицій Роман Вовчик надав першу медичну допомогу важкопораненому побратиму, організував евакуацію з поля бою, чим урятував йому життя. Проте, повертаючись на позицію, сам зазнав смертельних осколкових поранень.

«Золоту Зірку» від Президента отримала родина Героя України, командира вертолітної ланки капітана Владислава Горбаня, який із перших днів повномасштабного вторгнення Росії здійснював бойові вильоти в Миколаївській області та знищив багато ворожої військової техніки. Загинув під час бойового вильоту на початку березня 2022 року.

Президент також передав орден родині полеглого солдата Ярослава Олійника, який у червні 2022 року відбивав штурм українських позицій у Бахмутському районі на Донеччині. Він намагався витягнути із зони боїв важкопораненого побратима й зазнав смертельного поранення від ворожого снайпера.

«Золоту Зірку» Глава держави передав дружині головного сержанта мотопіхотної бригади Максима Римського, який під час повномасштабної війни виконував бойові завдання в Миколаївській, Херсонській і Донецькій областях. У грудні 2022 року, здійснюючи евакуацію пораненого побратима, Максим Римський потрапив під ворожий кулеметний вогонь і зазнав смертельних поранень.

Орден із рук Володимира Зеленського отримала також дружина командира інженерно-саперної роти старшого лейтенанта Олександра Товстонога. Він загинув у жовтні 2022 року на Донеччині, коли знешкоджував нерозірвані боєприпаси від ворожого снаряда. Олександр встиг перенести боєприпаси на безпечну відстань від особового складу та мосту, який охороняла рота, коли один із них здетонував.

У лавах Державної прикордонної служби звання Героя України посмертно удостоєний інспектор прикордонної служби головний сержант Артем Попов, який із 2022 року брав участь у боях за Кремінну та Житлівку Луганської області. У січні 2023 року в районі Бахмута Артем Попов у складі зведеного підрозділу брав участь у штурмі раніше втрачених позицій. Прикордонникам вдалося відтіснити ворога та завдати йому значних втрат, але в цьому бою Артем Попов загинув. Орден від Глави держави отримала його дружина.

Президент передав «Золоту Зірку» рідним командира групи спеціального призначення підполковника Олександра Орлова, який у березні 2022 року на блокпосту своєчасно виявив ворожу групу та одним із перших вступив у бій з окупантами. ДРГ противника було повністю знищено, але підполковник зазнав смертельних вогнепальних поранень.

Орден також передано батькам полеглого Героя України, командира мінометної батареї капітана Національної гвардії Андрія Сороки, який неодноразово відзначався героїчними діями та знищенням ворожої бронетехніки й солдатів противника. У серпні 2022 року під щільним вогнем ворога в районі Мар’їнки капітан виніс із поля бою важкопораненого побратима, після чого продовжив тримати оборону та вести вогонь. Восени минулого року під час знешкодження ДРГ противника урятував життя іще одному побратимові. А в кінці жовтня взвод Андрій Сороки зупинив ворожий штурм поблизу Павлівки. Під час обстрілу з боку окупантів капітан відштовхнув свого побратима у бліндаж, а сам загинув унаслідок розриву міни.

Президент також особисто вручив «Золоту Зірку» Герою України старшому сержанту Віктору Насонову. У січні 2023 року він узяв у полон пораненого окупанта. У лютому під Бахмутом на Донеччині Віктор Насонов у бою з противником зазнав кульового поранення ноги, але відмовився від евакуації та продовжив бій. Крім того, старший сержант під ворожим обстрілом надав допомогу пораненому побратиму і, здійснивши його евакуацію, повернувся на позицію для відбиття наступного нападу противника.

Володимир Зеленський продовжив реалізацію ініціативи, згідно з якою всім українським захисникам рядового та офіцерського складу, які з початку повномасштабного вторгнення РФ отримали звання Героя України, та членам родин тих, хто удостоєний цього звання посмертно, буде надано житло від держави.

«Ми встановили в нашій державі нову традицію – робити вдячність України своїм Героям цілком конкретною, проявленою. Кожен Герой України отримає від держави квартиру. Без будь-якої бюрократії. І це найменше, що держава може зараз зробити, щоб кожен відчув, що українська вдячність не залишиться просто словами. Родини солдатів і матросів. Родини сержантів і старшин. Родини офіцерів. Україна вам вдячна», – сказав Президент.

Сертифікати на квартири від Глави держави отримали військові ЗСУ: майор Владислав Бандар, молодший сержант Андрій Головко, полковник Денис Дикий, капітан Ігор Дикун, підполковник Артем Шарков, старший сержант Національної гвардії Віктор Насонов, а також мати полеглого Героя України капітана Андрія Сороки.

На заході були присутні: Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, начальник Генерального штабу ЗСУ Сергій Шаптала, міністр оборони України Рустем Умєров, перший заступник міністра оборони України Олександр Павлюк, міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, голова Служби безпеки України Василь Малюк, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов і заступник керівника Офісу Президента Роман Машовець.