Президент вручив щорічну відзнаку «Національна легенда України» військовим, спортсменам, митцям і меценатам

Президент України Володимир Зеленський вручив відзнаку «Національна легенда України» її цьогорічним лауреатам. Участь у церемонії також узяла перша леді Олена Зеленська.

Глава держави наголосив, що відзнака має велике значення та мету – належне вшанування з боку України своїх талантів, геніїв, героїв.

«Я хочу вам подякувати за те, що про Україну знають, за те, що ви своїм голосом захищаєте нашу державу. Треба постійно підтримувати фокус на нашій державі для того, щоб не зменшувалася підтримка. Як політична, так і передусім наших воїнів. Ми їм вдячні за те, що вони захищають Україну й захищають усе те талановите, що ви принесли в державу», – сказав Президент.

Цьогоріч Володимир Зеленський вручив десять відзнак «Національна легенда України» військовим, спортсменам, митцям і меценатам. Нагородою відзначені:

Музикант, вокаліст, композитор і лідер рок-гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук, який також є послом доброї волі Програми розвитку ООН для молоді в Україні. З початку повномасштабного російського вторгнення активно підтримує українських воїнів. Провів понад 150 концертів на передовій та у військових частинах, а також організував численні грошові збори на підтримку ЗСУ й цивільних.

Перший віцепрезидент Національної академії наук України, Герой України Володимир Горбулін. Понад 60 років життя присвятив роботі задля зміцнення держави. Один з авторів Концепції національної безпеки і оборони України, Першої національної космічної програми, Стратегії будівництва і розвитку Збройних Сил. Його називають батьком ракетної та космічної галузі незалежної України.

Працівники Служби безпеки України, які розробили та втілили унікальну військову операцію «Павутина». В результаті цієї операції було атаковано чотири російські аеродроми та уражено 41 літак – третину стратегічної авіації ворога. З безпекових причин імена та обличчя лауреатів непублічні. Спецоперацією керував голова СБУ генерал-лейтенант Василь Малюк.

Артист балету, балетмейстер і теоретик танцю Сергій Лифар (посмертно). Сучасники називали його «богом танцю». 1922 року Сергій Лифар емігрував із Києва до Парижа, пройшов швидкий шлях від артиста кордебалету до соліста, а в 1929-му очолив балетну трупу «Гранд-Опера». Цьогоріч Україна відзначає 120-ту річницю з дня його народження.

Олімпійська чемпіонка, багаторазова чемпіонка світу та Європи з легкої атлетики Ярослава Магучіх. Торік здобула олімпійське золото й була визнана найкращою легкоатлеткою світу. Бронзова призерка Олімпіади-2020. Триразова переможниця Діамантової ліги. Цими днями вона бере участь у черговому етапі Діамантової ліги в Лозанні. Ярослава Магучіх отримає свою відзнаку, щойно повернеться додому після змагань.

Оперна співачка, солістка Національного академічного театру опери та балету України імені Тараса Шевченка Людмила Монастирська. Її вважають «головною Аїдою» сучасної світової оперної сцени, вона виконує цю роль в Ла Скала, Ковент-Гардені, Метрополітен-опері. Людмила Монастирська має низку міжнародних нагород і входить до списку найкращих оперних співачок світу.

Художник, майстер нефігуративного живопису та пейзажу, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка Анатолій Криволап. Автор унікальної кольористики написання картин. Художник двічі встановлював світові рекорди продажів творів сучасного українського мистецтва на міжнародному артринку.

Командир медичної роти, капітан медичної служби Андрій Сем’янків (MED GOblin). Понад два роки бере участь у керівництві стабілізаційними пунктами на Донеччині та Харківщині. Його підрозділ поєднує передові підходи до евакуації поранених і надання кваліфікованої медичної допомоги воїнам безпосередньо на фронті. Андрій Сем’янків забезпечив допомогу майже 6 тис. поранених воїнів.

Підприємець і меценат, громадський діяч, громадянин Канади українського походження Джеймс Темертей. Після початку повномасштабної війни профінансував програму для студентів і викладачів з України в Торонто, підтримав Фундацію Олени Зеленської в допомозі жителям звільнених територій, пожертвував мільйон доларів на генератори для українських лікарень.

Співак, народний артист України, Герой України Василь Зінкевич. Його пісні увійшли до золотого фонду української музики XX століття. Саме у виконанні тріо «Смерічка» у складі Василя Зінкевича, Назарія Яремчука та Володимира Івасюка вперше прозвучала легендарна «Червона рута». Цьогоріч Василь Зінкевич відсвяткував 80-річний ювілей.

Відзнака «Національна легенда України» була запроваджена 2021 року. Відтоді Президент щорічно відзначає цією нагородою людей, які зробили внесок у становлення незалежної України, захист нашої держави, розвиток національної економіки, науки, освіти, культури, мистецтва, спорту, охорони здоров’я, а також за активну благодійну та громадську діяльність.

Повну телевізійну версію цьогорічної церемонії нагородження транслюватимуть в ефірі національного телемарафону «Єдині новини» у День Незалежності України, 24 серпня, о 21:00.