Президент вшанував пам’ять Лесі Українки

У 150-ту річницю від дня народження видатної української письменниці та громадської діячки Лесі Українки від імені Президента Володимира Зеленського встановлено кошик квітів до пам’ятника письменниці у Києві.

Також від Глави держави встановлено квіткову композицію на могилі Лесі Українки на Байковому кладовищі у столиці.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський 29 січня 2021 року підписав Указ № 32/2021 «Про відзначення 150-річчя від дня народження Лесі Українки» з метою вшанування пам’яті письменниці та популяризації її творчості.