Президент вшанував пам’ять захисників, які загинули під час оборони та звільнення Мощуна

Президент України Володимир Зеленський вшанував пам’ять захисників, які загинули в боях за село Мощун, що стали переломним етапом під час російського наступу на Київ на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році.

Глава держави встановив лампадку біля стели на території меморіалу «Янголи Перемоги» та поспілкувався з рідними й близькими загиблих воїнів.

«Це дуже важливо і правильно – вшановувати пам’ять героїв, які захистили Мощун, Київщину і всю нашу державу. Ми вдячні вашим рідним та близьким. Дуже шкода, що їх з нами немає. Вони є в нашому житті, нашій історії. Дякуємо, що захистили Україну. На жаль, такою високою ціною», – сказав Володимир Зеленський.

Президент окремо подякував за службу та всі ці роки боротьби з російською агресією присутнім на церемонії захисникам, які брали участь у боях за Мощун.

«Бажаю всім перемоги. Це дуже важливо – щоб війна закінчилася справедливо. Дуже важливо, щоб хлопці не просто так віддали свої життя. Ми вшановуємо всіх, кого ви знали, і тих, хто, може, невідомий. Головне, що відомо нам усім, – вони всі зробили найголовніше: ми тут, ми живі, Україна живе, діти наші тут. Це найголовніше», – наголосив Глава держави.

Мощун став одним з основних оборонних рубежів Києва. Російські окупанти мали намір прорватися через село до столиці, використовуючи маршрут Гостомель – Буча – Ірпінь. 21 березня 2022 року ЗСУ повністю витіснили російські війська з Мощуна.