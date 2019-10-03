Президент взяв участь у церемонії інтронізації Імператора Японії Нарухіто

Під час перебування у Японії з робочим візитом Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська взяли участь в інтронізації Імператора Нарухіто. Україна є однією з майже 200 країн, представники яких прибули у Токіо для участі в церемонії. Останнє сходження на трон японського імператора відбулося 30 років тому, а Володимир Зеленський став першим українським Президентом, запрошеним на інтронізацію. Церемонія інтронізації тривала понад півгодини.

«Для мене велика честь взяти участь в інтронізації Імператора Нарухіто. Проведення стародавнього обряду в сучасній Японії є прикладом того, як в одній державі можуть співіснувати і глибока повага до традицій, і впровадження новітніх високих технологій для поліпшення життя кожної людини», – сказав Володимир Зеленський після закінчення інтронізації.

Нагадаємо, програмою робочого візиту Президента України до Японії передбачені його зустрічі з керівництвом палат японського парламенту, представниками бізнесу, а також низка двосторонніх переговорів з лідерами іноземних країн.