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Президент взяв участь у складанні присяги новопризначеними суддями
Президент взяв участь у складанні присяги новопризначеними суддями

5 липня 2024 року - 16:06

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Президент взяв участь у складанні присяги новопризначеними суддями

5 липня 2024 року - 16:26

Президент взяв участь у складанні присяги новопризначеними суддями

Президент України Володимир Зеленський взяв участь у церемонії складення присяги новопризначеними суддями. Присягу склали 248 суддів місцевих судів, з них 208 – судді загальних місцевих судів, 22 – адміністративних судів, 18 – господарських судів.

Глава держави наголосив, що кожен на своїй посаді має робити все можливе для зміцнення державних інституцій і захисту України.

«Від кожного залежать успіх України і єдність у нашому суспільстві, а від суддів – особливо. Люди очікують оперативності в роботі, уміння правильно зрозуміти суспільні потреби, застосувати Конституцію та закони України так, щоб правопорядок та людські права в Україні були дотримані, а в разі необхідності – відновлені», – зазначив Президент.

Він побажав, щоб кожне «рішення іменем України» зміцнювало повагу до судів та України в цілому.

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Президент взяв участь у складанні присяги новопризначеними суддями

5 липня 2024 року - 16:06
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