Президент взяв участь в урочистому засіданні Верховної Ради з нагоди 30-ї річниці незалежності України

Президент України Володимир Зеленський взяв участь в урочистому засіданні Верховної Ради з нагоди 30-ї річниці ухвалення Акта проголошення незалежності України.

«Пані та панове! За те, щоб ці слова стали реальністю, боролося багато поколінь українців. Сьогодні ми безліч разів скажемо ці слова, почуємо ці слова, але ніколи не втомимося від цих слів! З Днем Незалежності України! І з 30-ю річницею її проголошення! Я вас всіх вітаю», – сказав Глава держави на урочистому засіданні парламенту.

Він зазначив, що ця дата стала можливою завдяки депутатам І скликання, які сьогодні присутні в сесійній залі, і подякував їм оплесками.

«Особливо символічно, що зараз оплески їм звучать від народних депутатів цього скликання, які 24 серпня 1991 року ще навіть не народилися на світ. Сьогодні я говорив про те, що в той важливий день відбулося відновлення незалежності України. Відновлення державності України. Я підписав указ про відзначення Дня Української державності і вношу на ваш розгляд проект закону, за яким він має бути вихідним днем», – повідомив Президент.

Глава держави наголосив, що важливо не лише відзначати появу державності, а й об’єднуватися для її збереження.

На урочистому засіданні також були присутні керівник Офісу Президента Андрій Єрмак і перший помічник Глави держави Сергій Шефір, народні депутати України І та ІХ скликань, голови Верховної Ради попередніх скликань, другий, третій та п’ятий президенти України, Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, члени уряду, керівники судової гілки влади.

Також були запрошені посадові особи, яких Верховна Рада обирає, призначає та надає згоду на призначення, голови обласних рад, Київський міський голова, президент Національної академії наук, предстоятелі церков і керівники релігійних організацій України, представники громадських організацій та ЗМІ.

В урочистому засіданні парламенту також взяли участь високоповажні іноземні гості: Президент Сенату парламенту Чеської Республіки Мілош Вистрічев, Голова Національної ради Федеральних зборів Швейцарської Конфедерації Андреас Ебі; парламентські делегації Австрійської Республіки, Азербайджанської Республіки, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, Грузії, Естонської Республіки, Йорданського Королівства, Латвійської Республіки, Литовської Республіки, Федеративної Республіки Німеччина, Республіки Польща, Румунії, Словацької Республіки, Туреччини, Франції, Чехії; делегації Європейського парламенту та Парламентської асамблеї НАТО, Світового конгресу українців, голови дипломатичних представництв іноземних держав та керівники представництв міжнародних організацій, акредитованих в Україні.