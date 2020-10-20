Президент закликав голову уряду посилити підтримку людей з інвалідністю для мінімізації ризиків від COVID-19

Президент України Володимир Зеленський звернувся з листом до Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, у якому поставив завдання посилити підтримку людей з інвалідністю в умовах пандемії коронавірусу.

«Однією з найуразливіших верств населення України, яка потерпає від пандемії COVID-19, є люди з інвалідністю, у тому числі діти з інвалідністю. Вони вже мають суттєвий рівень втрати здоров'я, і для них пандемія означає збільшення ризику для життя та появу ще більших ускладнень», – зазначається в листі Глави держави до очільника уряду.

Президент наголосив, що вказана категорія громадян ще до пандемії мала проблеми з доступом до медичної допомоги, а коронавірус ще більше актуалізував це питання.

«Прошу вас, шановний Денисе Анатолійовичу, вжити заходів щодо посилення підтримки людей з інвалідністю у період пандемії та мінімізації її наслідків для них», – йдеться у листі.