Президент закликав іноземний бізнес активно інвестувати в Україну, щоб підтримати нашу економіку в період викликів – Олег Устенко 

Практична підтримка української економіки, зокрема активними інвестиціями, важлива у час викликів. Саме тому Президент України Володимир Зеленський сьогодні закликав представників бізнесу країн-партнерів активно вкладати кошти у реалізацію проектів у нашій країні, зазначив радник Глави держави з питань економіки Олег Устенко.

«Економіка – це не лише фінансові показники, це ще й про довіру. В умовах вкрай напруженого інформаційного тла щодо безпекової ситуації в Україні не говорити про необхідність її додаткової підтримки, зокрема фінансової, було б нечесно щодо вітчизняних товаровиробників, компаній, підприємців і щодо міжнародної фінансової спільноти», – зазначив радник Президента.

Саме тому на зустрічі з представниками іноземних ЗМІ Глава держави сказав про необхідність додаткових економічних заходів для підтримки нашої економіки та закликав інвестувати в Україну.

«Президент дав дуже чіткий меседж: зараз ми перебуваємо в непростій безпековій ситуації, але водночас країна продовжує працювати, країна має годувати своїх громадян і забезпечувати нормальне функціонування економіки. Ми розраховуємо на додатковий приплив іноземних інвесторів в Україну», – наголосив Олег Устенко.

За його словами, збільшення присутності іноземного бізнесу буде першим позитивним сигналом для всіх економічних гравців.

«По-друге, це додатковий стимул для розвитку та зростання нашої економіки. По-третє, цей напрямок підтримає економічну стабільність попри ту інформаційну ситуацію та безпекові виклики, які є зараз в Україні», – додав радник Президента.

Олег Устенко нагадав, що у зв’язку з напруженою ситуацією та повідомленнями щодо можливої ескалації з початку року на забезпечення стабільності національної валюти було використано майже 1,5 млрд дол. США золотовалютних резервів НБУ. І хоч поточний рівень резервів становить близько 30 млрд дол., що відповідає чотирьом місяцям українського імпорту, швидке їх поповнення було б вкрай бажаним, зазначив він.

На переконання радника Глави держави, цей шлях є найбільш правильним, оскільки дасть Україні змогу самостійно не виходити на зовнішні ринки запозичення капіталу, за який потім доведеться сплачувати додаткові відсотки.

Водночас Олег Устенко нагадав, що наша держава також проводить активну роботу з ключовими партнерами та міжнародними організаціями й домовляється про пакети фінансової допомоги у вигляді або державних гарантій, або прямих міжурядових кредитів.

Канада однією з перших ухвалила рішення про надання українській економіці підтримки в обсязі 120 млн дол. Крім того, Україна отримала позитивні сигнали з ЄС про відкриття програми макрофінансової допомоги на 1,2 млрд євро.

«Ми також очікуємо на продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом і сподіваємося одержати близько 2 мільярдів доларів найближчим часом. Крім того, очікуємо й розраховуємо на отримання так званих кредитних гарантій від США», – повідомив радник Президента.

