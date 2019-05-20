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Президент закликав міжнародних партнерів України належним чином відреагувати на обстріл санітарного автомобіля у Водяному, у результаті якого загинуло двоє військових

1 липня 2019 року - 18:48

Президент України Володимир Зеленський, який 1 липня відбув з візитом до Канади, прокоментував обстріл санітарного автомобіля у Водяному.

«Щойно приземлилися на дозаправку. Дізнався сумну новину з Донбасу. Двоє загиблих, один поранений. Обстріл санітарного автомобіля у Водяному – порушення норм міжнародного гуманітарного права, ганебна й підла спроба зірвати важкий переговорний процес із припинення вогню на Донбасі», – зазначив Глава держави на своїй сторінці у Facebook.

Президент наголосив, що Україна завжди діяла й сьогодні діє в рамках міжнародних домовленостей і міжнародного права.

«Закликаю наших партнерів у Європі та США належним чином відреагувати на дії, що аж ніяк не наближають нас до миру», – підкреслив Володимир Зеленський.

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